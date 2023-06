A DeSantis le va mejor contra Biden que contra Trump en la nueva encuesta de 2024

Al gobernador Ron DeSantis le va mejor contra el presidente Biden que contra Donald Trump en la contienda de 2024 por la Casa Blanca, según una nueva encuesta.

Biden elimina a todos sus posibles enemigos republicanos, excepto a DeSantis, a quien sigue en un 43% a 44%, muy dentro del margen de error, según mostró la encuesta de DailyMail.com/JL Partners.

TE PUEDE INTERESAR: El nuevo modelo educativo de la SEP tendrá su propio ‘sello’ en Nuevo León

Otras encuestas han mostrado resultados similares, con el gobernador de Florida superando a Biden por 1,3 puntos porcentuales, según el último agregado de RealClearPolitics.

DeSantis, el principal enemigo del expresidente en las primarias republicanas, ha hecho de la elegibilidad un principio fundamental de su discurso ante los votantes de las primarias republicanas.

“Creo que hay muchos votantes que simplemente no van a votar por [Trump], a quienes no les gusta Biden”, dijo DeSantis a “The Brian Kilmeade Show” a principios de este mes.

“Al final del día, creo que tenemos un gran historial en Florida de llegar a votantes que tradicionalmente no habían votado por los republicanos”.

DeSantis también tiene una ventaja de cinco puntos sobre Biden entre los independientes, ganándolos con 43% a 38%, según la encuesta.

Algunos estrategas republicanos han expresado su preocupación por los crecientes problemas legales de Trump, incluida su acusación de 37 cargos por presunto acaparamiento de documentos clasificados, y su personalidad grandilocuente podría ser desagradable para los votantes en una elección general.

El equipo de Trump ha hecho caso omiso de muchas de esas preocupaciones y subrayó que tiene un punto de apoyo sobre sus rivales republicanos hasta el momento, con una ventaja de 32,7 puntos porcentuales en el último agregado de RealClearPolitics.

Trump va a la zaga de Biden 44% a 46%, según la encuesta de DailyMail.com/JL Partners.

Otros contendientes en las encuestas también son superados por Biden.

El exvicepresidente Mike Pence ha bajado entre un 38 % y un 41 %, mientras que el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie pierde entre un 32 % y un 39 % frente a Biden.

El enfrentamiento entre Trump y Biden está en desacuerdo con el agregado de RealClearPolitics , que vincula a Trump con una ventaja de 1,8% sobre Biden.

Otra conclusión clave de la encuesta de DailyMail.com/JL Partners es que muchos votantes demócratas desconfían de la edad de Biden.

A sus 80 años, Biden ya es el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos. Si gana la reelección, tendrá 86 años cuando concluya.

El setenta y uno por ciento de los votantes demócratas sienten que Biden es demasiado viejo, en comparación con el 14% que cree que tiene la edad adecuada y el 15% que no estaba seguro, según la encuesta.

La encuesta tuvo un margen de error de más o menos 3,1 puntos porcentuales y se realizó del 12 al 15 de junio entre 1.000 votantes potenciales para las elecciones generales.