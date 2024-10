A un año del conflicto, se manifestaron en México contra la guerra en Palestina

Cientos de mexicanos se manifestaron este lunes en la capital del país para protestar contra lo que llamaron el “genocidio sionista” en una manifestación por la causa de Palestina, un año después de que empezara la guerra en la Franja de Gaza, que ahora amenaza con extenderse por Oriente Medio.

Los manifestantes cortaron una de las principales vías de Ciudad de México, el Paseo de Reforma, a la altura del emblemático ‘Ángel de la Independencia’, donde personas pertenecientes a diferentes colectivos sociales y universitarios se unieron para un acto que comenzó con un encendido de velas y 365 segundos de silencio en homenaje al año de conflicto en marcha.

“Hoy 7 de octubre cumplimos un año, no del inicio del genocidio, cumplimos un año del crecimiento del genocidio palestino. Tenemos que decirle a todos y todas en México que esto lleva 76 años, no lleva un año, no acaba de comenzar”, proclamó a la multitud uno de los organizadores, Eduardo Ibáñez, en referencia a las décadas de conflicto entre el estado israelí y el pueblo palestino.

Los asistentes denunciaron entre las fuerzas armadas de aquel país y cuerpos de seguridad mexicanos que estarían recibiendo armas y formación.

“No debemos permitir que la represión de la policía en la Ciudad de México tenga marca de entrenamiento de Israel (...) tenemos que decir, basta que las balas que matan palestinos también están matando a mexicanos”.

Entre el grupo de manifestantes destacó la presencia de miembros de la comunidad judía que acudieron a mostrar su apoyo al pueblo palestino y dejaron patente su rechazo a la actuación del Gobierno israelí presidido por Benjamin Netanyahu.