El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Citigroup aceptó que se tenga preferencia a los inversionistas mexicanos para la compra de Banamex, pues afirmó que el proceso de venta continúa a pesar del amparo otorgado por un juez federal.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador adelantó que los interesados en comprar el banco, deberán de contar con solvencia económica.

“Citigroup acepta que tengan preferencia los inversionistas mexicanos. Fue una de las sugerencias nuestra que ese banco quede en manos de inversionistas mexicanos. Banamex por su historia y porque con periodo neoliberal prácticamente desapareció la banca de México y predominan los bancos extranjeros”, dijo López Obrador.

El mandatario federal señaló que el Gobierno Federal planteó al grupo financiero “como una recomendación” que Banamex sea adquirido por empresarios mexicanos que cuenten solvencia económica para proteger a sus clientes, entre otras tres acciones.

“Planteamos eso no como una obligación sino como una recomendación atenta. Incluso no lo mande a decir los expuse en la Convención Nacional Bancaria con toda claridad. Planteamos cuatro recomendaciones respetuosas: una que el banco sea adquirido por mexicanos; dos que los compradores tengan la suficiente solvencia económica para proteger a sus clientes; tres que los compradores estén al día en el pago de sus contribuciones y desde luego que estén dispuestos a pagar tanto ellos como quien vende lo que corresponde de impuesto por esta venta de Banamex que no suceda lo de antes. La cuarta condición es que el patrimonio cultural de Banamex quede en México porque es de la nación de los mexicanos”, declaró.