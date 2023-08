‘Acompáñenos a una búsqueda’; Ceci Flores reta a AMLO por llamar ‘politiquería’ a encuentro con Madres Buscadoras

Ceci Flores, líder de Madres Buscadoras de Sonora, aseveró que lo último que busca el colectivo es utilizar la ausencia de sus desaparecidos para fines “poco dignos”, en respuesta a los comentarios hechos por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina.

“No. Es que hay ese propósito manipulador. Lo importante es que ayudemos a la búsqueda de desaparecidos. Lo demás es politiquería e interés”, reviró ante la prensa. En sus redes sociales, Flores compartió un video donde explica el motivo de solicitarle una reunión al mandatario.

”Si las Madres Buscadoras le pedimos una reunión con usted, no tiene nada que ver con politiquería ni publicidad [...] Usted no sabe, le pido a Dios que nunca lo sepa, lo que es tener un hijo desaparecido y vivir entre el dolor y la esperanza cada minuto del día [...] Cuando dice que es politiquería buscar la reunión con usted, siento una especie de apatía e insensibilidad”, dijo.

Igualmente, agregó que, si AMLO no invita a las madres buscadoras, o no quiere recibirlas en el Palacio Nacional, donde realiza sus “mañaneras”, estaba invitado a una búsqueda ejecutada por el movimiento.

”Quizá sienta un poco lo que sentimos y cambie de parecer. Usted conoce la tierra, pero no lo que hay debajo de ella, que a eso nos dedicamos nosotras: a escarbar y que brote de este país lo que muchos entierran, y donde no hay nada vivo [...] Acompáñenos y verá como cambia de opinión, si no es así, no lo volvemos a buscar”, finalizó.