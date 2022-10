El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que sería ilegal la existencia de un acuerdo entre el gobierno de Zacatecas y Estados Unidos para el uso de agencias de ese país a fin de combatir la inseguridad en la entidad.

Aunque acotó: “No vamos a hacer un escándalo”.

Sostuvo que no se debe hacer grande la controversia por esta situación, pues consideró que no hubo injerencia de parte del embajador estadunidense en México, Ken Salazar, por lo que no habrá extrañamiento diplomático de parte de su gobierno a la Casa Blanca. “Esto es un asunto de otro tipo y no vamos a pelearnos, tenemos que actuar con criterio y no pelarnos, buscar buenas relaciones”.

En la mañanera de este lunes, el mandatario fue interrogado en torno al anuncio que la semana pasada hicieron de manera conjunta tanto el gobernador de Zacatecas, David Moreal (Morena) y el embajador Salazar, para establecer un acuerdo de cooperación para “recuperar la paz” en ese estado y “combatir a las bandas del crimen organizado”, con la participación de dependencias de la nación vecina como la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), la Agencia Antidrogas (DEA), la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

“Nosotros tenemos confianza al embajador. Es parte de lo mismo, es la temporada y se declaran cosas, pero no pasa a mayores si no hay nada escrito, convenido, es importante que todos sepamos, porque estos hechos ayudan a ir transmitiendo información, a que todos tengamos conocimiento de lo que dicen nuestras leyes”.

Recordó que de acuerdo al artículo 89 de la Constitución la política exterior de México corresponde al titular del Ejecutivo federal; mientras el 117 establece que los gobiernos estatales no pueden celebrar alianzas, tratados o coaliciones con otro Estado ni con potencias extranjeras.

— ¿O sea que lo que se haya suscrito no vale? -se le preguntó.

— No, es que es muy claro. Pero le tenemos confianza Ken Salazar, que está visitando los estados y hay buena relación con el gobierno de Estados Unidos -respondió.

— ¿Sería ilegal ese acuerdo? -se le insistió.

— Sí, pero ni modo que vamos a hacer un escándalo -acotó el mandatario.

– ¿Es injerencia? -se le volvió a interrogar.

— Sí, pero consideramos que no (porque) eso no se suscribió. No está aceptado por las partes, entonces no es un hecho –dijo el presidente.

Refirió que esta colaboración entre Zacatecas y Estados Unidos no tiene nada que ver con el operativo Rápido y Furioso durante el sexenio de Felipe Calderón –que la administración de López Obrador ha considerado como una medida injerencista y violatoria de la soberanía—, “no, esto es un asunto de otro tipo y no vamos a pelearnos. Tan es así que el jueves van a participar en Washington los miembros del gabinete de seguridad de México con sus homólogos en Estados Unidos para tratar asuntos de cooperación en materia de seguridad”, señaló.

