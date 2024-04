Acusa Álvarez Máynez al PRI de ‘tumbar’ su canción viral

“(La canción) Es de Yuawi, es de Moi Barba, que es gente que siempre ha trabajado con Movimiento Ciudadano. El PRI dice que la canción es de ellos y están reclamando que la gente no la use, que no la pueda usar y que no la pueda subir”, explicó Álvarez Máynez.

Jorge Máynez aseguró que ni el PRI ni otras fuerzas políticas podrán detener “el fenómeno” que representa este movimiento que ya inició con su campaña presidencial de cara a las elecciones presidenciales.

TE PUEDE INTERESAR: Regresa a casa Murillo Karam; Guardia Nacional lo traslada

“Eres un cerdo, Alito Moreno, eres un cerdo, pero mira: la diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros vamos a sonreír. Ustedes saben que la gente jamás podría poner en sus fiestas, en sus bodas, en su cumpleaños, en el antro, una canción una canción del PRI”, indicó el emecista.

“Ustedes saben que ya se van, que los mandamos al tercer lugar, que se van al basurero de la historia y que la gente va a tomar el destino de este país en sus manos”, concluyó el abanderado de Movimiento Ciudadano.

Horas más tarde el candidato presidencial anunció en sus redes sociales que el tema esta nuevamente en las plataformas para que sus simpatizantes lo puedan escuchar.