Acusa AMLO campaña ‘sucia’ y ‘perversa’ en su contra

López Obrador reiteró en su conferencia matutina que en su Gobierno no se actúa de manera perversa y que es partidario de la doctrina del amor al prójimo, por la que su administración no reprime a nadie.

“Ahora estoy viendo ya ahora una campaña, pues muy sucia (...) Ojalá y recapaciten, porque no estoy viendo que sea espontáneo, lo acaban de echar andar, cuando mucho hace una semana (...) es muy irresponsable, pero mucho muy irresponsable porque es apostar a desestabilizar, es no importar los medios para lograr un propósito, es muy perverso, son rumores”, añadió.

“Lo más importante es llevar a cabo la transformación que necesita el país de manera pacífica, por la vía democrática y que estoy acostumbrado a luchar por esa vía y a enfrentar a los adversarios en buena lid, no con el uso de la fuerza, no con trampas, no de manera inmoral”, señaló.

“Si llegué hasta donde estoy es porque conservé inalterable mis principios, no llegue dejando otros de dignidad en el camino, tengo autoridad moral y si los exhorto a que hagan una reflexión de sus actos, que no procedan de manera vil, que no necesitamos reprimir a nadie, ni lo hemos hecho nunca por convicción”, mencionó.

El mandatario federal aseguró que cuenta con el respaldo de la mayoría de los mexicanos, esto con el fin de enfatizar que no tienen la necesidad de caer en “la tentación de usar el presupuesto público, de hacer trampas o de reprimir”.

“Lo han estado repitiendo y me preocupa porque toda esa gente, todos esos personajes del periodismo están muy vinculados a Salinas de Gortari, incluso López-Dóriga llegó a decir de qué iba a ser como cuando el asesinato de Colosio, que le echaron la culpa a Salinas, eso llegó a decir”, añadió.