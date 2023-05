Acusan a la Guardia Nacional por desaparición de dos menores en Tamaulipas, bloquean carretera

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Durante más de tres horas, decenas de personas cerraron la carretera federal Victoria a Matamoros, a la altura del ejido Miguel Hidalgo, en protesta por la desaparición de dos jóvenes de 15 y 17 años de edad, a quienes sus padres aseguran que el pasado 5 de mayo presuntamente se los habrían llevado elementos de la Guardia Nacional.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas alertó desde temprano de la situación que ocurrió en ese sitio, en el municipio de San Fernando, donde personal de la Guardia Estatal estuvo brindando seguridad y vigilancia.

TE PUEDE INTERESAR: Siguen enfrentamientos y retenes de sicarios en Tamaulipas, pese a reforzamiento militar

El bloqueo de los manifestantes llegó a tener dos kilómetros de largo, con vehículos en ambos sentidos de la carretera. Los padres de los jóvenes, familiares, y amigos, encabezaron la protesta en el lugar.

El papá de los muchachos manifestó que se los llevaron entre las 13:30 y 14:00 horas del día 5, entre las calles Camargo y Cruillas, de la colonia Tamaulipas, en San Fernando.

“Mis hijos se llaman Miguel Ángel y Erick González, Diego, de 15 y 17 años, son menores de edad; ya fuimos a buscar al cuartel, nos dicen que no hay nada allá, también nos mandaron al MP y solo nos piden papeleo tras papeleo; no es justo que nuestros muchachos no aparecen”, explicó de forma amplia.

Confirmó que ya levantaron una denuncia por los hechos, en los cuales aseguró que los involucrados eran presuntos elementos de la Guardia Nacional.

Con visible desesperación, el padre de familia expresó, “¿Dónde están mis hijos? La Guardia Nacional se los llevó, yo lo que quiero saber es por qué se los llevaron, nadie nos dice nada”.