Adán Augusto López se reúne con AMLO en Palacio Nacional, a horas de renunciar

Cabe destacar que, el pasado martes, López Hernández dio a conocer que dejaría su cargo para participar en las encuestas internas de Morena, asimismo, empezaría con sus recorridos por todo el país el próximo lunes.

“Yo no voy a renunciar, le he pedido al Presidente que me releve del cargo de Secretario de Gobernación, seguramente el viernes por la mañana haré efectiva esa petición de manera formal. Dejó este cargo porque voy en búsqueda de otro encargo”, especificó.

