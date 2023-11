Adrián Rubalcava abandona al PRI por haber seleccionado a Santiago Taboada para elecciones 2024 en la CDMX

Sin embargo, el Frente Amplio por México determinó anoche que el panista Santiago Taboada será el precandidato único del PRI, PAN y PRD para el mismo cargo.

Tras una reunión entre los dirigentes de los tres partidos, Mario Cortés, Jesús Zambrano y Alejandro Moreno, se informó que sólo Taboada, de los tres aspirantes, logró el consenso para ser precandidato.

Con ello, quedaron fuera del proceso el perredista Luis Espinosa Cházaro y el propio Adrián Rubalcava.

ADRIÁN RUBALCAVA VS. ALEJANDRO ‘ALITO’ MORENO

“Me utilizaste, Alejandro Moreno, y no se vale. Hablar con la verdad lo da todo. Esto no me lastima solamente a mí, sino también a la sociedad que tiene la esperanza de encontrar una opción. El Frente Amplio sí traiciona”.