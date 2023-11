Afirma Samuel García que ‘Alito’ Moreno y Marko Cortés “revientan” acuerdos para designación de interino

Compartió que un claro ejemplo ocurrió este sábado cuando ya se tenía un acuerdo con los alcaldes del PRI y del PAN , pero vino Alejandro Moreno exigiendo que tiene que poner a Adrián de la Garza como Fiscal o no hay acuerdo.

“Y eso obviamente es inadmisible, es un irreductible que no voy a permitir, por eso le pido en estos días a esos 26 diputados del PRI y el PAN que no se doblen, que no dejen que desde la Ciudad de México vengan Alito o Markito a reventar”, dijo.

Por otra parte, mencionó que el Congreso del estado tiene de aquí al 1 de diciembre para nombrar al gobernador interino y conforme a la sentencia del Tribunal Electoral queda claro que debe de respetarse el principio democrático que del 2021 en donde ganó Movimiento Ciudadano.

Dijo que por eso han enviado al Legislativo cuatro propuestas que son: Javier Navarro, secretario general de Gobierno; Martha Herrera, secretaria de Igualdad e Inclusión; Iván Rivas, secretario de Economía y Hernán Villarreal