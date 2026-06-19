Alcalde en SLP dice que habrá ‘chicas buena onda’ en festejos del Día del Padre (Video)

El mensaje fue difundido mediante un video publicado en las plataformas oficiales del presidente municipal, donde convocó a los padres de familia de la cabecera municipal y de las comunidades cercanas a asistir a una convivencia programada para el viernes 19 de junio en el Salón Sindical de la Sección 97.

La invitación para el festejo del Día del Padre en El Naranjo, San Luis Potosí, tomó relevancia en redes sociales luego de que el alcalde Rafael Olvera Torres anunciara que la celebración incluirá diversas sorpresas, entre ellas la presencia de “ chicas buena onda ”.

De acuerdo con el edil, el objetivo del encuentro es reconocer a los padres con una jornada de entretenimiento, alimentos, bebidas y actividades recreativas que permitan disfrutar de una tarde de convivencia.

ANUNCIAN ESPECTÁCULO, RIFAS Y SORPRESAS

Durante la grabación, el alcalde explicó que el evento contará con un show de comedia, comida, bebidas, botanas, rifas, regalos y un toro mecánico para quienes decidan participar.

Sin embargo, el momento que más comentarios generó fue cuando mencionó que también habría “chicas buena onda” para ambientar la celebración, expresión que rápidamente fue retomada por usuarios de distintas plataformas digitales y contribuyó a la viralización del video.

La difusión del mensaje provocó que personas de otros municipios también comentaran la convocatoria y mostraran interés por conocer los detalles del festejo organizado por el Ayuntamiento.

¿QUÉ ACTIVIDADES HABRÁ EN EL FESTEJO?

Según lo informado en la invitación oficial, el programa contempla las siguientes actividades:

· Show de comedia.· Comida para los asistentes.· Bebidas y botanas.· Rifas y regalos.· Toro mecánico.· Dinámicas y sorpresas.· Presencia de “chicas buena onda”, según lo expresado por el alcalde.

El evento está previsto para comenzar a las 18:30 horas en el Salón Sindical de la Sección 97, donde se espera la asistencia de padres de familia del municipio.

Las actividades fueron presentadas como parte de una convivencia organizada especialmente para reconocer a este sector de la población en el marco de la celebración del Día del Padre.

PIDEN ACUDIR SIN MENORES DE EDAD

Otro de los aspectos que llamó la atención del mensaje fue la petición del alcalde para que los asistentes no lleven niños al festejo.

Durante la invitación expresó: “Que no lleven niños para que la pasen de lo mejor, se diviertan a lo grande”, al señalar que la convivencia fue planeada exclusivamente para adultos.

Asimismo, indicó que quienes lo deseen podrán ingresar con una hielera y bebidas adicionales para complementar lo que será ofrecido por la organización durante la noche.

MENSAJE A LAS MADRES Y PAREJAS

En la parte final del video, Rafael Olvera Torres dirigió un mensaje a las madres de familia y parejas de los asistentes para invitarlas a permitir que los padres acudan al evento.

“Mamás, déjenlos ir, se la pasarán a lo grande, ahí se los vamos a cuidar”, expresó el alcalde, frase que también fue ampliamente compartida y comentada en redes sociales.

La circulación del video hizo que la invitación trascendiera el ámbito local y alcanzara una audiencia nacional, convirtiéndose en uno de los temas más comentados relacionados con las celebraciones del Día del Padre en San Luis Potosí.