Jürgen Damm desata polémica en la Leagues Cup por ‘decidir quien es mexicano’

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    Jürgen Damm desata polémica en la Leagues Cup por ‘decidir quien es mexicano’
    Damm busca consolidarse como analista deportivo después de su retiro de las canchas, pero su comienzo ho ha sido como hubiera querido FOTO: MEDIOTIEMPO.COM
Pascual Escandón
por Pascual Escandón

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El ex futbolista aseguró durante la transmisión de Chivas contra FC Dallas que ‘solamente son mexicanos los nacidos en México’ y tras recibir una ola de críticas, ofreció una disculpa y reconoció que su comentario fue desafortunado

La Leagues Cup 2026 volvió a quedar envuelta en la polémica, aunque esta vez el conflicto no tuvo como protagonistas a futbolistas en la cancha ni a integrantes del cuerpo arbitral. El centro de la controversia fue Jürgen Damm, quien durante la transmisión del partido entre Chivas y FC Dallas realizó un comentario sobre la nacionalidad mexicana que provocó una fuerte reacción en redes sociales.

Mientras analizaba el encuentro, el ex jugador afirmó: “solamente son mexicanos los nacidos en México”, una declaración que generó críticas debido a que excluye a los mexicanos nacidos fuera del territorio nacional.

La frase cobró especial relevancia porque Damm fue jugador de la Selección Mexicana y actualmente busca consolidarse como analista deportivo después de su retiro de las canchas.

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El comentario también abrió una discusión que va más allá del futbol. El Artículo 30 de la Constitución mexicana establece que la nacionalidad puede adquirirse por nacimiento o por naturalización. Además, contempla como mexicanos por nacimiento a determinadas personas nacidas en el extranjero, entre ellas quienes son hijos de padre o madre mexicanos bajo las condiciones establecidas por la legislación.

Ante la reacción de los aficionados, Damm ofreció una disculpa pública a través de sus redes sociales y reconoció que sus palabras durante la transmisión del encuentro fueron desafortunadas.

El exfutbolista explicó que convertirse en comentarista deportivo representa uno de sus grandes objetivos después de retirarse y aseguró que no pretende desperdiciar esa oportunidad por una equivocación.

También se comprometió a ser más cuidadoso con sus declaraciones y a estudiar con mayor profundidad la Constitución mexicana, con el objetivo de evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.

Sin embargo, su disculpa no estuvo completamente separada de la polémica. Damm aprovechó el mismo mensaje para mantener sus críticas hacia Chivas, Pumas y Cruz Azul, clubes a los que anteriormente cuestionó por considerar que no atraviesan un periodo de grandeza.

El ex futbolista defendió aquellas opiniones mediante títulos y estadísticas recientes, y aseguró que pretende convertir los datos en uno de los principales elementos de su trabajo como analista.

“Yo quiero que mi sello sea hablar con la verdad, con datos y estadísticas que corroboren mis palabras y afirmaciones”, sostuvo.

De esta manera, lo que comenzó como una declaración durante una transmisión de la Leagues Cup terminó convirtiéndose en una tormenta en redes sociales que obligó a Damm a reconocer su error y ofrecer disculpas.

Al mismo tiempo, el episodio abrió nuevamente una discusión sobre qué significa ser mexicano y quién puede ser reconocido legalmente como tal, un asunto en el que la legislación mexicana contempla distintas vías para obtener la nacionalidad.

Para Damm, su nueva etapa frente a los micrófonos apenas comienza, pero su primera experiencia polémica ya dejó una enseñanza: en televisión, una frase puede durar apenas unos segundos, mientras sus consecuencias pueden permanecer durante mucho más tiempo.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

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