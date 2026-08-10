¿Qué es El Exilio en La Casa de los Famosos México 2026?... cómo votar y qué cambia en el reality

La segunda gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 cambió las reglas del reality con una dinámica que tomó por sorpresa a los habitantes y al público. Aunque Ximena Herrera fue anunciada como la segunda eliminada de la temporada, su salida no fue definitiva. La actriz fue enviada a El Exilio, un cuarto dentro del set que hasta ahora no había sido utilizado. Ahí se reencontró con Mariana Ochoa, quien había sido la primera habitante en abandonar la competencia.

La Jefa fue la encargada de presentarles este espacio y explicar que no se trata de una habitación creada recientemente. “Este espacio siempre existió dentro de mi casa, pero ustedes son las primeras que lo utilizan”, les dijo. El nuevo giro mantiene a las dos eliminadas separadas de los demás habitantes durante 48 horas, mientras el público tiene la última palabra sobre cuál de ellas tendrá una segunda oportunidad dentro del programa. MARIANA OCHOA Y XIMENA HERRERA BUSCAN REGRESAR El encuentro entre las dos primeras eliminadas estuvo marcado por la sorpresa. Cuando Ximena entró a El Exilio, Mariana Ochoa se acercó para preguntarle: “¿Estás bien? ¿Te sientes bien?”. La actriz respondió: “Se siente refeo, se te extrañó mucho”.

Mariana también dejó clara su intención de continuar en el reality al confesar: “Yo no me quería ir”. Poco después, Galilea Montijo apareció en una conexión para explicarles que su participación todavía no había terminado. “Esto es una experiencia dentro de la experiencia”, señaló la conductora. Ximena, sorprendida por el giro de la producción, respondió: “No venía preparada para esto”. La noticia de que una de las dos podría volver provocó gritos y emoción entre ambas. Sin embargo, la decisión ya no depende de ellas: será el público el que determine quién obtiene el boleto de regreso. ¿CÓMO VOTAR POR EL EXILIO EN LA CASA DE LOS FAMOSOS? La mecánica de El Exilio es sencilla. Mariana Ochoa y Ximena Herrera permanecerán durante 48 horas en el cuarto especial y, durante ese periodo, los seguidores podrán votar para elegir a la habitante que regresará a la competencia. Los votos se realizan mediante el portal oficial de La Casa de los Famosos México y es necesario contar con una suscripción activa. El límite establecido para esta dinámica es de 10 votos por día.

El resultado será revelado el martes, cuando se conozca cuál de las dos eliminadas volverá a convivir con los habitantes que todavía permanecen en la casa. El Exilio también tiene una característica particular: el cuarto solo puede ser visto por quienes cuentan con ViX Premium. Los habitantes que continúan dentro de la casa, en cambio, no saben que este espacio existe ni que Mariana y Ximena tienen una posibilidad de regresar. ¿QUÉ PASA CON QUIEN REGRESE A LA CASA? El regreso a la competencia incluye una ventaja, pero también una restricción. La habitante que gane la votación podrá reincorporarse como jugadora, aunque durante su primera semana de vuelta no podrá nominar ni ser nominada. La condición fue explicada por Galilea Montijo a las dos participantes mientras les detallaba las reglas. De esta manera, la producción introduce una nueva variable en la competencia: una eliminada puede regresar, pero lo hará bajo condiciones diferentes a las del resto. La dinámica había sido anticipada por Odalys Ramírez, quien al cierre de una gala anterior anunció que el domingo ocurriría algo inédito. Con la llegada de El Exilio, la producción abrió por primera vez una puerta para que una habitante eliminada pueda recuperar su lugar. HABITANTES QUE SIGUEN EN LA CASA · Luis Chaparro — Creador de contenido · Gema Garoa — Actriz y conductora · Yanet García — Actriz y Health Coach · Memo Schutz — Comentarista y conductor · Brianda Deyanara — Creadora de contenido · Fede Vigevani — Creador de contenido · Ese Pérez — Creador de contenido · Arantza Ruiz — Actriz · Masad Altamimi — Creador de contenido · Flor Vigna — Actriz y cantante · Yahir — Cantante · Cynthia Klitbo — Actriz · Moisés Peñaloza — Actor · Aldo Rendón — Fashion Stylist · Karina Torres — Creadora de contenido · Ernesto Laguardia — Actor DATOS CURIOSOS SOBRE EL EXILIO · El Exilio ya existía dentro del set, pero no había sido utilizado antes de esta temporada. · Mariana Ochoa y Ximena Herrera son las primeras habitantes en ocupar este espacio. · Las dos eliminadas permanecen ahí durante 48 horas. · El público decide cuál de ellas regresa a la competencia. · Los seguidores pueden emitir hasta 10 votos diarios, con suscripción activa. · El cuarto es contenido exclusivo para usuarios de ViX Premium. · La habitante que regrese no podrá nominar ni ser nominada durante su primera semana de vuelta.