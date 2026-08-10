¿Y el IMSS que está como Dinamarca?... Captan al hijo de AMLO en uno de los hospitales más caros de México

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    ¿Y el IMSS que está como Dinamarca?... Captan al hijo de AMLO en uno de los hospitales más caros de México
    Gonzalo “Bobby” López Beltrán fue captado en el Centro Médico ABC de Santa Fe, donde llevó a su hijo a una consulta pediátrica. La imagen desató críticas por el contraste con el discurso de austeridad de AMLO. VANGUARDIA/ARCHIVO

Gonzalo “Bobby” López Beltrán fue visto en el Centro Médico ABC de Santa Fe con su hijo. Esto dijeron en redes y cuánto cuesta una consulta

Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue captado en una sala de espera del Centro Médico ABC, en Santa Fe, Ciudad de México, mientras llevaba a su hijo a una consulta pediátrica.

La imagen comenzó a circular en redes sociales y rápidamente generó cuestionamientos debido al contraste que algunos usuarios encontraron entre la atención médica privada elegida por el hijo del exmandatario y el discurso de austeridad republicana que López Obrador mantuvo durante su gobierno.

La fotografía fue difundida por el periodista Jorge García Orozco a través de su cuenta de X. En la publicación, cuestionó por qué el menor no fue llevado a una institución pública de salud, particularmente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/y-la-austeridad-sobrina-de-amlo-presume-que-su-hijo-estudia-en-la-universidad-de-texas-con-costo-anual-de-750-mil-pesos-DH22160928

García Orozco acompañó la imagen con una referencia irónica al discurso que AMLO utilizó en distintas ocasiones para hablar sobre el sistema público de salud.

“El hijo del e presidente AMLO llevando a su hijo a consulta pediátrica en el hospital más caro de México y no el IMSS que está como Dinamarca, según su papá (AMLO)”, escribió.

CRÍTICAS POR EL USO DE SERVICIOS MÉDICOS PRIVADOS

La publicación provocó distintas reacciones contra Bobby López Beltrán. Una parte de los comentarios se enfocó en el contraste entre el estilo de vida atribuido a los hijos del expresidente y las declaraciones que AMLO hizo durante su administración sobre austeridad y reducción de privilegios.

Durante su sexenio, López Obrador utilizó con frecuencia conceptos como austeridad republicana y “pobreza franciscana” para describir las políticas de gasto de su gobierno. También llegó a hablar de sus hábitos personales y de llevar consigo únicamente un billete de 200 pesos.

A partir de la fotografía, algunos usuarios cuestionaron si el sistema público de salud ofrece realmente las condiciones que el exmandatario presumió durante su administración.

“¿Qué pasó, López Obrador? ¿En dónde quedó la austeridad, el pueblo, el no ser fifí? ¿Por qué no se atiende en el IMSS Bienestar?”.

Otro comentario publicado en redes señaló: “La austeridad es para el pueblo. La raza política Morena gozará de privilegios”.

Las críticas corresponden a opiniones expresadas por usuarios en redes sociales. La fotografía, por sí misma, únicamente muestra a Gonzalo López Beltrán en el hospital acompañado de su hijo y no permite establecer las razones por las que eligió ese centro médico.

¿CUÁNTO CUESTA UNA CONSULTA EN EL HOSPITAL ABC?

El Centro Médico ABC, ubicado en Santa Fe, es uno de los hospitales privados de mayor reconocimiento en México y ofrece servicios médicos de distintas especialidades.

De acuerdo con la información de ConsultABC citada en el material, una consulta de atención primaria sin cita previa tiene un costo de 900 pesos en un horario de 8:00 a 20:00 horas, de lunes a domingo.

Cuando se trata de una consulta con un médico especialista que cuenta con consultorio privado dentro del hospital, los honorarios son independientes del costo anterior. Según la información proporcionada, las tarifas pueden ubicarse entre 1,000 y 3,000 pesos, dependiendo de la especialidad y del médico.

La diferencia de precios y el carácter privado del servicio fueron parte de los elementos utilizados por usuarios para cuestionar la decisión de acudir al ABC, aunque la atención médica de un menor también puede responder a factores personales o médicos que no fueron dados a conocer.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/que-y-donde-estudia-jesus-ernesto-hijo-menor-de-amlo-y-beatriz-gutierrez-muller-CH22161254

DATOS CURIOSOS

· El Centro Médico ABC cuenta con instalaciones en Santa Fe y Observatorio, en la Ciudad de México.

· La consulta de atención primaria sin cita previa señalada en ConsultABC tiene un costo de 900 pesos.

· Los honorarios de especialistas pueden variar entre 1,000 y 3,000 pesos, de acuerdo con la información proporcionada.

· AMLO utilizó durante su gobierno la expresión “pobreza franciscana” para referirse a su política de austeridad.

· La fotografía difundida en redes muestra a Gonzalo “Bobby” López Beltrán durante una visita al hospital con su hijo, pero no establece el motivo médico de la consulta.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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