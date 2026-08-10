¿Y el IMSS que está como Dinamarca?... Captan al hijo de AMLO en uno de los hospitales más caros de México

La imagen comenzó a circular en redes sociales y rápidamente generó cuestionamientos debido al contraste que algunos usuarios encontraron entre la atención médica privada elegida por el hijo del exmandatario y el discurso de austeridad republicana que López Obrador mantuvo durante su gobierno.

Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador ( AMLO ) , fue captado en una sala de espera del Centro Médico ABC , en Santa Fe, Ciudad de México, mientras llevaba a su hijo a una consulta pediátrica.

La fotografía fue difundida por el periodista Jorge García Orozco a través de su cuenta de X. En la publicación, cuestionó por qué el menor no fue llevado a una institución pública de salud, particularmente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

García Orozco acompañó la imagen con una referencia irónica al discurso que AMLO utilizó en distintas ocasiones para hablar sobre el sistema público de salud.

“El hijo del e presidente AMLO llevando a su hijo a consulta pediátrica en el hospital más caro de México y no el IMSS que está como Dinamarca, según su papá (AMLO)”, escribió.

CRÍTICAS POR EL USO DE SERVICIOS MÉDICOS PRIVADOS

La publicación provocó distintas reacciones contra Bobby López Beltrán. Una parte de los comentarios se enfocó en el contraste entre el estilo de vida atribuido a los hijos del expresidente y las declaraciones que AMLO hizo durante su administración sobre austeridad y reducción de privilegios.

Durante su sexenio, López Obrador utilizó con frecuencia conceptos como austeridad republicana y “pobreza franciscana” para describir las políticas de gasto de su gobierno. También llegó a hablar de sus hábitos personales y de llevar consigo únicamente un billete de 200 pesos.

A partir de la fotografía, algunos usuarios cuestionaron si el sistema público de salud ofrece realmente las condiciones que el exmandatario presumió durante su administración.

“¿Qué pasó, López Obrador? ¿En dónde quedó la austeridad, el pueblo, el no ser fifí? ¿Por qué no se atiende en el IMSS Bienestar?”.

Otro comentario publicado en redes señaló: “La austeridad es para el pueblo. La raza política Morena gozará de privilegios”.

Las críticas corresponden a opiniones expresadas por usuarios en redes sociales. La fotografía, por sí misma, únicamente muestra a Gonzalo López Beltrán en el hospital acompañado de su hijo y no permite establecer las razones por las que eligió ese centro médico.

¿CUÁNTO CUESTA UNA CONSULTA EN EL HOSPITAL ABC?

El Centro Médico ABC, ubicado en Santa Fe, es uno de los hospitales privados de mayor reconocimiento en México y ofrece servicios médicos de distintas especialidades.

De acuerdo con la información de ConsultABC citada en el material, una consulta de atención primaria sin cita previa tiene un costo de 900 pesos en un horario de 8:00 a 20:00 horas, de lunes a domingo.

Cuando se trata de una consulta con un médico especialista que cuenta con consultorio privado dentro del hospital, los honorarios son independientes del costo anterior. Según la información proporcionada, las tarifas pueden ubicarse entre 1,000 y 3,000 pesos, dependiendo de la especialidad y del médico.

La diferencia de precios y el carácter privado del servicio fueron parte de los elementos utilizados por usuarios para cuestionar la decisión de acudir al ABC, aunque la atención médica de un menor también puede responder a factores personales o médicos que no fueron dados a conocer.