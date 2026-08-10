Influencer coquetea con Emma Coronel y se asusta al descubrir su identidad... ‘me gustan los hombres amiga’ (Video)
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Un influencer hondureño intentó conquistar a una mujer en California, pero sus seguidores le revelaron que se trataba de Emma Coronel, esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán
Un inesperado encuentro en California se convirtió en un momento viral luego de que un influencer hondureño se acercara a una mujer para intentar conquistarla sin aparentemente saber quién era. La situación tomó un giro inesperado cuando sus propios seguidores identificaron a la mujer.
La persona con la que el creador de contenido habría comenzado a coquetear era Emma Coronel, quien alcanzó notoriedad internacional por su matrimonio con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la información difundida sobre el episodio, el influencer no reconoció inicialmente a Coronel. Todo parecía transcurrir como un encuentro casual hasta que los usuarios que seguían la transmisión o el contenido comenzaron a advertirle sobre la identidad de la mujer.
SUS SEGUIDORES LE REVELARON QUIÉN ERA LA MUJER
El influencer habría comenzado a mostrar interés en Emma Coronel mientras se encontraba en California. Sin embargo, fueron los comentarios de sus seguidores los que terminaron por cambiar el rumbo de la interacción.
Los usuarios comenzaron a escribirle para hacerle saber que la mujer a la que intentaba conquistar era Emma Coronel Aispuro, una figura que ha permanecido bajo la atención pública debido a su relación con ‘El Chapo’.
La situación llamó todavía más la atención por una frase que, según lo difundido sobre el encuentro, habría pronunciado Coronel durante el intercambio con el influencer: “me gustan los hombres”.
La respuesta fue interpretada como una forma de rechazar el coqueteo, aunque el momento que más habría sorprendido al joven ocurrió después, cuando finalmente entendió quién era la mujer con la que estaba hablando.
¿POR QUÉ SE ASUSTÓ EL INFLUENCER AL CONOCER A EMMA CORONEL?
La reacción del creador de contenido habría cambiado por completo cuando sus seguidores le explicaron que se trataba de Emma Coronel, conocida mundialmente por haber estado casada con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.
Según la versión que circula en redes sociales, el joven pasó de intentar conquistarla a mostrarse preocupado y asustado después de conocer su identidad. El contraste entre ambas situaciones provocó comentarios y bromas de usuarios que siguieron el episodio.
La historia se volvió llamativa precisamente por ese cambio. El influencer aparentemente pensó que estaba teniendo un acercamiento casual con una mujer que había conocido en California y terminó descubriendo que se trataba de una persona cuya vida ha sido ampliamente documentada por su relación con uno de los personajes más conocidos del narcotráfico mexicano.
Hasta ahora, los detalles disponibles sobre el episodio corresponden a la información y reacciones que circulan en redes sociales. La frase “me gustan los hombres” también aparece dentro de esa versión del encuentro, por lo que no debe interpretarse como una declaración confirmada fuera del contenido difundido.
DATOS CURIOSOS
· Emma Coronel fue esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.
· Coronel adquirió notoriedad internacional por su relación con el exlíder del Cártel de Sinaloa.
· El encuentro habría ocurrido en California, de acuerdo con la información difundida.
· El influencer aparentemente no reconoció inicialmente a Emma Coronel.
· Sus propios seguidores habrían sido quienes le revelaron la identidad de la mujer.
· La frase que se atribuye a Coronel durante el intercambio fue: “me gustan los hombres”.
· El episodio llamó la atención por el cambio de actitud del influencer después de enterarse de quién era la mujer con la que había estado coqueteando.