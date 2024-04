Aliados de Israel piden moderación, pero la respuesta al ataque de Irán parece inevitable

Por Matthew Mpoke Bigg y Michael Levenson

“Tomaremos nuestras propias decisiones”, dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu, ignorando las peticiones de los diplomáticos europeos para que se contenga.

Diplomáticos europeos viajaron a Israel el miércoles para solicitar más moderación en respuesta al ataque aéreo que Irán lanzó este fin de semana, pero el ministro de Asuntos Exteriores británico reconoció que una represalia israelí parecía inevitable.

“Está claro que los israelíes están tomando la decisión de actuar”, declaró a la BBC el ministro británico de Asuntos Exteriores, David Cameron, justo antes de reunirse con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. “Esperamos que lo hagan de una manera que contribuya lo menos posible a una escalada de la situación”.

Los aliados de Israel, incluidos Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, se han unido a otros líderes mundiales para presionar a Netanyahu con el fin de que evite tomar cualquier medida que pueda aumentar las tensiones con Irán, que lanzó más de 300 misiles y aviones no tripulados contra Israel el sábado por la noche, el primer ataque directo de Teherán contra Israel.

Pero Netanyahu, tras reunirse con Cameron y la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, dijo que Israel “hará todo lo necesario para defenderse”.

En declaraciones ante una reunión del gabinete agradeció a los aliados de Israel su “apoyo en palabras y apoyo en acciones”, según su oficina. Pero añadió: “También tienen todo tipo de sugerencias y consejos. Se los agradezco. Pero quiero dejarlo claro: tomaremos nuestras propias decisiones”.

Vedant Patel, un portavoz del Departamento de Estado, dijo el miércoles en una conferencia de prensa celebrada en Washington que Estados Unidos estaba presionando por una “respuesta diplomática unificada” al ataque iraní y estaba instando a Israel a evitar “una mayor escalada”. Pero añadió: “Estas decisiones las tiene que tomar Israel como país soberano y democrático”.

El gabinete de guerra de Israel se ha reunido varias veces desde el fin de semana para discutir cuándo y cómo responder al ataque de misiles balísticos y drones explosivos de Irán, que fueron interceptados casi en su totalidad por las defensas aéreas de Israel, apoyadas por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Jordania.

Se dice que los funcionarios israelíes están considerando una serie de opciones, desde un ataque directo contra Irán a un ataque contra un objetivo iraní, como una base del Cuerpo de Guardias Revolucionarios Islámicos en otro país, un ciberataque o asesinatos, para tratar de enviar un mensaje claro a Teherán sin desencadenar una escalada mayor.

“Israel responderá cuando lo considere oportuno”, dijo un funcionario israelí el miércoles, añadiendo que tenía “múltiples maneras” de hacerlo. El funcionario habló bajo condición de anonimato para poder discutir la estrategia militar.

Los dirigentes iraníes han advertido que su país reaccionará con contundencia a cualquier ataque israelí. “Responderemos con armas más mortíferas”, declaró el miércoles Abdolrahim Musavi, general de división y comandante en jefe del ejército iraní.

Irán dijo que atacó a Israel en respuesta al ataque aéreo del 1 de abril contra un complejo diplomático en Siria, en el que murieron al menos tres altos mandos iraníes y cuatro oficiales que supervisaban las operaciones encubiertas de Irán en Medio Oriente.

Baerbock afirmó que es fundamental evitar que “la peligrosísima situación en Medio Oriente se convierta en una conflagración regional”, según informó el medio alemán Deutsche Presse-Agentur.

“Como G7, hablamos con una sola voz”, declaró Baerbock tras llegar a Italia el miércoles para asistir a una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los países del Grupo de los siete. “Todos los actores de la región están llamados a ejercer la máxima moderación”.

Cameron dijo que el Grupo de los siete, que incluye a Estados Unidos, así como Reino Unido y Alemania, deben trabajar juntos para castigar a Irán con sanciones. Funcionarios estadounidenses y europeos declararon el martes que estaban estudiando la posibilidad de imponer sanciones adicionales a Irán que podrían afectar sus ingresos procedentes del petróleo y sus programas de armamento.

Aunque el ataque de Irán ha desviado la atención internacional de la guerra en la Franja de Gaza, el ejército israelí ha seguido bombardeando algunas partes del territorio y muchos gazatíes siguen desesperados por conseguir alimentos.

Esta semana, multitud de palestinos hacían cola para comprar pan en dos panaderías que habían reabierto en la ciudad de Gaza. El ejército israelí dijo que la apertura de las panaderías era una señal de la mejoría de las condiciones de los civiles en el norte de Gaza, donde los residentes se enfrentan a la crisis de hambre más grave.

Pero algunos gazatíes afirmaron que las panaderías no producían suficiente pan para satisfacer la abrumadora demanda.

“La gente hace cola durante unas tres horas para conseguir una sola bolsa de pan”, dijo Mazen Harazeen, un paramédico de 39 años en la ciudad de Gaza que tiene nueve hijos y tuvo que caminar casi tres kilómetros para llegar a una de las panaderías. Su impacto, dijo, será “muy pequeño”.

El combustible para las panaderías fue entregado por las Naciones Unidas el domingo pasado y estaba previsto que se agotara el viernes, dijo Abeer Etefa, una vocera del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. No estaba claro cuándo llegaría más combustible.

En redes sociales, el Programa Mundial de Alimentos publicó un mensaje que decía: “Necesitamos un acceso seguro y sostenido para evitar la hambruna”.

Mientras Israel lucha contra Hamás, el miércoles el país volvió a ser impactado por otro grupo respaldado por Irán, la milicia libanesa Hizbulá, que reivindicó la autoría de un ataque con drones y misiles en el norte de Israel.

El ejército israelí dijo que 14 soldados fueron heridos, seis de ellos de gravedad, lo que lo convierte en uno de los ataques más dañinos de los últimos meses por parte de Hizbulá, que ha estado intercambiando disparos con las fuerzas israelíes en la frontera entre Líbano e Israel.

Hizbulá declaró que el ataque era una respuesta a los ataques aéreos israelíes del día anterior, que según el ejército israelí habían matado a dos comandantes de Hizbulá.

Los combates han desplazado a decenas de miles de civiles a ambos lados de la frontera, y en los últimos meses los ataques israelíes dentro de Líbano han comenzado a adentrarse en el interior del país.

