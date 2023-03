$!Allegado de Ricardo Monreal entra en el INAI

“No puede ser que con los votos de la mayoría pongamos en estos órganos a personas que no garantizan un trabajo leal a la propia institución, a favor del pueblo. Me parece muy lamentable que sea una simulación el trabajo de las comisiones que durante meses y meses calificaron perfiles, y resulta que no importa la calificación de las comisiones”, alegó Cravioto.

“De 48 candidatos, el hombre propuesto quedó en el lugar 43, o sea, quedó reprobado”.

El también morenista Félix Salgado Macedonio subió a tribuna para recordar que “las propuestas tienen el consenso de las mayorías”, pues fue un acuerdo de la Jucopo.

“Morena tiene un peso específico que no podemos ignorar”, reconocería Gustavo Madero, del Grupo Plural.

“Tiene que haber un acuerdo, un entendimiento para construir una mayoría calificada. Todos los candidatos son elegibles y el INAI es un órgano colegiado y para funcionar necesita sus siete miembros”, arguyó.

La panista Xóchitl Gálvez asumiría la misma posición que su correligionario Damián Zepeda y que el morenista César Cravioto.

“Y no, mi querido Madero: no es que no quiera que esté completo el INAI, pero ¿por qué conformarnos con la mediocridad? ¿Por qué aceptar tener personas ineptas, mediocres, cuando podemos tener a los mejores hombres y mujeres. Me es imposible votar por alguien que sacó cinco ceros”, señaló la hidalguense.

Consumada la aprobación de los nombramientos de los comisionados, Germán Martínez, del Grupo Plural, argumentó: “Lo que yo no quería es que Andrés Manuel López Obrador no tuviera INAI”.

