Alumna y maestra pelean en plena graduación; denuncian discriminación de la docente (video)

Estados Unidos.- Las ceremonias de graduación suelen ser eventos marcados por la diplomacia y el respeto, pero una escena totalmente contraria fue lo que se vivió recientemente en LaGuardia Community College, en Nueva York, donde una alumna y su maestra sorprendieron a todos los asistentes tras agredirse a los empujones.

En un video difundido en redes sociales se evidencia el momento exacto en que una joven que vestía su toga de graduación se torna violenta y le arrebata el micrófono a una señora mucho mayor que ella, agrediendo a la maestra en medio de la multitud.

Más tarde, tras ser cuestionada sobre lo ocurrido, la alumna identificada como Kadia Iman aseguró haber sufrido discriminación por parte de la maestra, ya que explicó:

“Lo que sucedió fue que estaba caminando y tuvimos que decir nuestros nombres antes de subir al escenario [...] No pude terminar de decir mi nombre y luego las personas que iban después de mí, todos pudieron decirlo, su especialización e incluso extras. Otra chica y yo notamos que estaba bajando el micrófono muy rápido para algunas personas negras. No quiero ser esa persona, así que no podía dejarla. Eso no me iba a suceder”.