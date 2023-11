AMLO aclara que no tiene ‘pleito’ con Ricardo Salinas Pliego

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no tiene “un asunto personal” o “un pleito” con el empresario Ricardo Salinas, debido al litigio por evasión de impuestos que enfrenta el magnate.

“Él tiene su derecho a salvo, desde luego. Es libre para acudir a las autoridades competentes y decir es una injusticia, yo no debo de pagar esto y eso es lo que van a resolver los jueces”, declaró este martes en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO admite que hay ‘diferencias’ con Salinas Pliego, ‘no acepta’ pagar impuestos

“Pero también el caso nuestro, no podemos nosotros hacernos de la vista gorda, no podemos de ninguna manera, pues actuar como cómplices”, agregó.

AMLO reiteró que el empresario aún enfrenta procesos, que ya llegaron a “última instancia”, que en total suman 26 mil millones de pesos.

“No es un asunto personal, está en manos de los magistrados de un colegiado”, concluyó.

Por su parte, el exprocurador Felix Medina explicó que hay cuatro asuntos pendientes antes, los tribunales colegiados, distintos tribunales colegiados, que datan desde el 2010 y se generaron en diferentes momentos.

En cada uno de ellos se llevaron a cabo procesos de impugnación ante el SAT y después llegaron al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde también se emitieron sentencias. Finalmente, terminaron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

TE PUEDE INTERESAR: Ricardo Salinas rechaza que busque ser presidente de México. ‘Yo no nací para ser empleado’, afirma

Sostuvo que no era necesario que el Máximo Tribunal tratara el asunto porque no era “novedosos” o “relevantes para la interpretación de los jueces”. Debido a ello, el proyecto propuesto por ministro Luis María Aguilar no fue aprobado, por lo que regresó a los colegiados, detalló.

“Esperamos y confiamos en que la resolución que den los colegiados sea pegada a la ley”, expresó Félix Medina.