AMLO afirma que se siente ‘como en su casa’ en Sinaloa

Culiacán, Sin. “Siempre que vengo a Sinaloa me siento como en mi casa”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador al abrir la mañanera de este martes que se realiza desde la capital de este estado.

Al iniciar sus actividades como parte de la gira de trabajo que realizará en la entidad, que incluirá una visita a Badiraguato pasadas las once de la mañana para inaugurar la Carretera Badiraguato – Guadalupe y Calvo, tramo Badiraguato, el jefe del Ejecutivo aseguró que el pueblo de Sinaloa “es un pueblo bueno y trabajador” el cual admira.

TE PUEDE INTERESAR: Se ha convertido AMLO en un adversario para Claudia Sheinbaum, advierte Riva Palacio

Destacó la labor del gobernador Rubén Rocha.

“Tienen la dicha” de tener un buen mandatario, le comentó a la ciudadanía del estado. Y remarcó que los gobiernos federal y estatal trabajan de manera conjunta en beneficio de la gente de Sinaloa.

“Nos da muchísimo gusto estar con ustedes. El pueblo de Sinaloa, siempre lo he dicho, es un pueblo bueno, un pueblo trabajador que tiene toda nuestra admiración y respeto. Me da mucho gusto estar aquí. Siempre que vengo a Sinaloa me siento como en mi casa”.

A las cuatro de la tarde, el mandatario federal encabezará la entrega de la sucursal de un Banco del Bienestar, en Culiacán.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El sexenio más violento de la historia’, afirma Coparmex sobre administración de AMLO