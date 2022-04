AMLO cambiaría ley minera para proteger litio si fracasa la reforma eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió este viernes sobre una posible iniciativa de una modificación en la ley minera para asegurar que el litio se mantenga en territorio mexicano.

Durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el mandatario comentó que en caso de que se impida la reforma constitucional del sector eléctrico, se analizará una nueva iniciativa específicamente para evitar la privatización del litio; “la apropiación de litio no será posible, no van a poder disponer del litio”, aseguró.

“Si se llevara a cabo una traición, tenemos el recurso de la reforma de la ley minera, que no necesita de dos terceras partes, es mayoría simple y tendríamos los votos para que el litio sea un mineral de la nación”, afirmó el presidente López Obrador.

Además, señaló que no se va a poder disponer del litio en el caso de que el Congreso de la Unión no apruebe la reforma; “que no se estén haciendo ilusiones de que este mineral estratégico va a seguir estando en el mercado”, advirtió.

La aclaración del mandatario se da después de la decisión de la corte suprema este jueves de avalar unos cambios a la Ley de la Industria Eléctrica del año pasado para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Tras la resolución de la SCJN, López Obrador apuntó que los ministros de la corte actuaron a favor del interés nacional y de México, por lo que aprobarán la posible modificación de la ley minera para evitar la privatización del litio.

También, el presidente resaltó que con esta decisión de la Suprema Corte, las hidroeléctricas que son propiedad de la CFE ya podrán generar una mayor cantidad de energía limpia, situación que no podían hacer, ya que en la reforma energética aprobada en el sexenio pasado, se catalogaron solo como energías limpias a la eólica o la solar, para beneficiar a empresas privadas.

