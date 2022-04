AMLO canceló diálogo sobre Tren Maya para evitar intereses “politiqueros”

Ciudad de México. El encuentro con los ambientalistas que se oponen a la construcción en el tramo 5 del Tren Maya se canceló a fin de que la institución presidencial no sea usada con intereses “politiqueros”, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana.

El mandatario aseveró que el diálogo que se había citado para esta tarde y que anoche fue pospuesto por la Presidencia, a través de un comunicado, se debe realizar ante las instancias correspondientes, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Más para leer: ¡Que siempre no! AMLO cancela reunión con famosos y ambientalistas de ‘Sélvame del Tren’

Aseveró que cuando existe un movimiento de transformación surge una reacción en la que se agrupan los sectores opositores “a los que se conoce como reaccionarios, y es lo que está pasando actualmente” en la Riviera maya.

“Sobre el diálogo con ambientalistas, resultó que los que salieron en la tele, en los medios, rechazaron el diálogo. Dijeron que no. El actor (Eugenio) Derbez –que está entre los firmantes que se oponen al Tren Maya— y otros, querían que recibiéramos a ambientalistas reales o supuestos, también, que no sabemos y que incluso tenemos ciertas dudas sobre su actuación. Entonces, lo mejor para que no nos usen, porque ya sería el colmo, que los conservadores corruptos quisieran utilizarnos, lo mejor es que los atienda la Secretaría del Medio Ambiente y el director de Fonatur (Javier May Rodríguez), que es el responsable de la obra del Tren Maya. Y también les estamos pidiendo que dialoguen con las comunidades”.

El mandatario aprovechó la pregunta en torno a la negativa de que el encuentro se daría la tarde de este lunes para remarcar que en los regímenes del pasado dañaron el medio ambiente, ríos subterráneos y cenotes, sin que algunas de las personalidades que hoy se oponen uno de sus proyecto emblemas dijeran nada. Inclusive dio a conocer en las pantallas del Salón Tesorería una fotografía en la que aparece el actor Eugenio Derbez inaugurando un hotel del complejo Xcaret, empresa que, afirmó, ha causado daños ambientales en aquella zona.

“El Tren Maya no va afectar ningún cenote ni río submarino, pero sí hay quienes los han afectado y los pseudoambientalistas y artistas no protestan (...) Hay un doble rasero, nosotros tenemos un compromiso con la gente, con el pueblo de no cometer injusticia, de no destruir el territorio, de cuidar el medio ambiente. Y es una convicción, no es una pose, llevamos años luchando por eso”.

Los ambientalistas que se oponen a la construcción del tramo 5 del Tren Maya habían convocado al presidente a un diálogo en días pasados y lo exhortaron a ir a la zona. El mandatario respondió que los atendería si ellos venían a Palacio Nacional, a lo que los opositores le tomaron la palabra y la cita estaba agendada para este lunes. Sin embargo, anoche, Presidencia emitió un comunicado en el que canceló la reunión.

Con información de medios