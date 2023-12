AMLO confirma que tiene listo su nuevo libro de 900 cuartillas

RECORDARÉ A TODOS CON AMOR: AMLO

Además de entregar la banda presidencial, en 2024 el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que dejará de practicar su deporte favorito: el béisbol.

“Una vez que entregue la banda ya me jubilo y no voy a atender a nadie, siempre voy a recordar a todos con amor, con mucho cariño; pero yo ya no voy a tener ninguna relación, más que la familiar y eso con la advertencia a mis hijos que no hablemos de política, que platiquemos de otras cosas”, detalló.

TE PUEDE INTERESAR: Defiende AMLO censo de desaparecidos: ‘no vamos a actuar de manera tramposa’

López Obrador detalló que vivirá en su quinta de Palenque, Chiapas, dedicando tiempo completo a redactar un libro sobre el conservadurismo en México.

“Mi rutina será levantarme temprano y caminar 5 kilómetros y luego al baño, desayuno, una o dos vueltecitas más cortas y a sentarme dos horas. Camino, me tomo un café o un pozole y me vuelvo a sentar hasta las 13 o 13:30 que es la hora de la comida, caminar y luego a sentarme, a trabajar ocho horas y escribir”, mencionó.