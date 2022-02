AMLO critica al Washington Post por pedir que EU condene ataques a la prensa

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó este miércoles el editorial del diario The Washington Post en el que le pide a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, “llamarle la atención” por el acoso a periodistas.

“El Post le está pidiendo a Biden que me llame la atención por el acoso a los periodistas, qué no sabe el Post cómo funciona la mafia del poder en México, qué no sabe cómo imperaba la corrupción, cómo un grupo se sentían los dueños de México, cómo fueron los causantes por la corrupción de la desigualdad, pobreza, de que se desatara la violencia en el país, no lo sabe el Post”, cuestionó el mandatario federal.

Ayer martes, el Post aseguró que el gobierno del presidente Joe Biden debe condenar los ataques contra la prensa en México, tanto los asesinatos de periodistas como los señalamientos del presidente López Obrador desde su conferencia matutina.

El texto menciona que, pese a que al menos cinco periodistas han sido asesinados en lo que va del año, el presidente López Obrador ha dedicado el tiempo de su conferencia matutina a atacar al periodista Carlos Loret de Mola. Al respecto, menciona que el mandatario exhibió en su conferencia matutina los supuestos ingresos y datos personales del comunicador.

“Compartir públicamente la información financiera confidencial de un ciudadano es un abuso de poder sin precedentes. López Obrador también ha amenazado con pedir a las autoridades fiscales que confirmen esta información, lo que violaría las leyes de privacidad de México”, acusó el diario.

Este miércoles, AMLO insistió que periodistas que representan intereses particulares en lugar de al pueblo deben informar, por ética, sus ingresos.

“Yo creo que sin necesidad de que intervenga transparencia, sí, el INAI, por ética ellos deberían informar cuánto ganan. A lo mejor lo de sus bienes pues no, aunque también ayudaría mucho saber”, dijo.

El presidente López Obrador aseguró en que es evidente cómo en el país los medios han inflado a personajes y los ha llevado a la política y el poder.

“Y cómo ha jugado un papel de destrucción de quienes consideran un peligro para México o un peligro para sus intereses”, aseguró.

López Obrador cuestionó nuevamente que no se revelen los ingresos de los trabajadores de los medios.

“Por qué nada más van a informar los servidores públicos, dicen: ‘es que ellos son privados’. No, sus ingresos tienen que ver con el presupuesto y con bienes públicos y con la política que es un oficio público”, dijo.

Con información de medios