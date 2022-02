AMLO defiende a Pavlovich, asegura que no hay denuncias en su contra que le impidan ser cónsul

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no existen denuncias en contra de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich que le impidan ser cónsul de México en Barcelona.

Durante su conferencia matutina, López Obrador señaló que no pueden hacer a un lado a nadie por denuncias públicas.

“Como usted mismo lo está mencionando son apreciaciones, nosotros no tenemos ninguna denuncia formal en contra de la exgobernadora. Que yo sepa la Fiscalía no ha turnado ningún caso al poder judicial entonces nosotros no podemos hacer a un lado a nadie por denuncias públicas. Ojalá y eso, sin limitar la libertad de expresión, nos ayude a normar nuestras conductas en lo público que cuando denunciemos tengamos pruebas o sea la autoridad competente la encargada de sancionar, que no haya linchamientos públicos, ni políticos”, dijo.

AMLO señaló que él tomó esa decisión porque en el tiempo que Pavlovich fue gobernadora, contó con su apoyo y fue respetuosa con la Cuarta Transformación (4T).

“Entiendo que hay quienes no comparten este punto de vista, porque así es la democracia... La democracia es pluralidad, diversidad, es disentir. Esa es mi opinión, no sé si exactamente en este caso, porque si hay cónsules que además del beneplácito de los gobiernos extranjeros...requieren de la autorización del Senado. Entonces ahí va haber oportunidad de que se debata el caso”, refirió.

Por otra parte, señaló que lo que le diría a la gente es que tengan confianza, que su gobierno, la 4T no va a traicionarlos, y que se va avanzando en la transformación del país.