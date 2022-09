‘AMLO desaparecerá al INE con reforma electoral’, acusa Anaya

Una vez más, el exdirigente nacional de Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, reiteró que Andrés Manuel López Obrador va a desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE), además, que también hará todo lo posible para promover la reforma de la “militarización”.

“Si no hacemos algo pra impedirlo, muy pronto, López Obrador va a acabar con la democracia, desapareciendo al INE”, calificó en su nuevo video, el cual ya suma más de 21 mil reproducciones. Anaya afirmó que, lo que sigue inmediatamente después de la militarización, es irse en contra de la dependencia electoral.

“¿Te acuerdas cuando López Obrador salió con el cuento de que el INE era carísimo? Ahora resulta, que el presidente que lleva gastados 74 mil millones de pesos en un areopuerto sin vuelo, 300 mil millones en una refinería que no refina, dice que el INE es caro. Es un pésimo pretexto”, sentenció.

Asimismo, dijo que con lo gastado en la cancelación del aeropuerto de Texcoco, se podía mantener al INE por 25 años más. “Con lo que PEMEX pierde en un año, alcanza para mentener al INE por 30 años”, dijo.

“Tanto que se quejó López Obrador cuando era opositor de las trampas en las elecciones y ahora quiere volver a eso, a que el gobierno controle las elecciones”, presumió.

Aunado a ello, reflexionó que en México “las cosas no van bien”: “La economía está estancada, la inflación es la peor en 20 años, todo sube no hay dinero que alcance. Crece la pobreza, no hay medicinas. Por eso le preocupa perder las elecciones”.

Ricardo Anaya también dijo que “tenemos un gobierno malo que se quiere quedar a la mala”.

“¿De verdad queremos repetir esa historia? AMLO está dispuesto para pasar su reforma militarista, igual está dispuesto a todo para desaparecer al INE”, aseveró, insistiendo que se debe defender a la dependencia, o si no, “un gobierno autoritario acabará con nuestra democracia”.