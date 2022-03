AMLO ‘destapa’ a Lily Téllez, Quadri, Zavala, Loret y Aristegui como candidatos presidenciales opositores

Y con energía reiteró esos comentarios, “¡ya que empiecen, porque no es nada más el tiempo de campaña. Y van a salir otros, vi a sin senador (Juan) Cepeda, y eso está bien, todo por la vía pacífica electoral, y lo del golpismo, si optan por eso también tienen derecho a hacerlo. Lo mejor sería, por ética, que transparentarán el dinero que usan para las redes sociales y lo que pagan a los periodistas mercenarios, pero si no, nosotros vamos a hervir nuestro derecho a réplica”.

Y en torno a su propuesta de reforma eléctrica, mostró certeza, de que “se va a resolver y se va a evitar que existan injusticias por la política de favorecer a las empresas extranjeras como Iberdrola.”

De nuevo repitió que uno de esos abusos lo representaron las sociedades de autoabasto que en los hechos fungían como monopolios, que cobraban precios risibles a sus asociados, los mismos que usaban esa energía. Son lo que pagaban menos que en un hogar.

Dejó en manos de los legisladores, diputados y senadores la aprobación de su iniciativa, de la que añadió, espera no diga “está bien, pero debe entrar en vigor a partir de 2030, ¡no, no!, si no va a pasar lo mismo que está sucediendo en España.

“Ahora, con el poder que tienen Iberdola y Repsol, van a tener que ponerles un alto, porque la gente no aguanta, ¡los precios de la energía eléctrica son elevadísimos. Por más que los gobiernos (en España) apoyen a esas empresas, va a tener que tomar decisiones”.

