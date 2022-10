AMLO dice que no tiene nada qué temer tras ‘hackeo’ a Sedena

Palacio Nacional.- Al retomar el tema del hackeo de correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no tiene “nada que temer” pues todo lo que ha salido ya se conoce “hasta faltó”.

Subrayó que no se va a encontrar ninguna comunicación ordenando “fabricar delitos, o reprimir, o torturar. No, eso sería gravísimo, pero nunca jamás. Eso sería traicionarnos a nosotros mismos. No somos iguales”.

—¿Qué faltó?

—¿Qué faltó? porque tengo otros achaques y ya estoy chocheando, pero tengo la fortaleza suficiente, y las convicciones y el amor al pueblo para concluir la tarea de sentar las bases de la transformación de México. Y pueden sacar lo que quieran. Que el cash. Cualquier cosa, nada más no me meto en cuestiones personales, sentimentales, eso no me corresponde, pero cuestionamientos y ataques, hasta insultos”.

En su conferencia, aseguró tener un escudo protector: “es el ángel de la guarda que es el pueblo y mi autoridad moral, para quienes quieren dedicarse al noble espíritu de la política, actuar con rectitud, no ocultar nada para tener protección y la honestidad es lo que estimo más importante en mi vida”.

Durante su conferencia, se refirió a la reforma constitucional para prorrogar la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, rechazó que existan presiones del crimen organizado para que ya no se involucren, pues se trata de un asunto de “politiquería” por parte de legisladores y partidos de oposición.

Consideró que se han equivocado en su posicionamiento al respecto que contrasta, dijo, con las posturas de los gobernadores.

Señaló que durante la toma de posesión de la nueva gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez, ella solicitó a la secretaría de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, quien asistió al relevo en su representación, la presencia de la Guardia Nacional y el ejército en tareas de seguridad.

“Nos está pidiendo esto pero los líderes de su partido están en contra de lo que nos está solicitando. Es un asunto ni siquiera puedo decir político, sino politiquero (...) Imaginense sin el apoyo del ejército, la marina y la Guardia Nacional no se consolida, entonces si tendríamos problemas”.

“A menos que busquen el aumento de los homicidios y la violencia para que el gobierno federal quede mal, por eso, tienen que hacerse cargo”, finalizó.

Con información de La Jornada