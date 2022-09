El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que se equivocó respecto a los ministros que propuso para formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues, dijo, “ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos”.

Aunque aseveró que no busca tener “incondicionales”, el mandatario aseveró que pensó que al tener la oportunidad de proponer ministros lograría tener una mayoría a favor para “reformar el Poder Judicial”.

“Dije: voy a tener la oportunidad de proponer a ministros, hice mi cuenta, más los que estén ahí, decentes, pues puede ser que logremos tener mayoría; no para que me apoyen en abuso, sino para reformar el Poder Judicial y que realmente haya justicia en México”, sentenció el mandatario.

“‘¿Y qué creen? Me equivoqué porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia, Ya actúan más en función de los mecanismos jurídicas. Y yo respeto eso porque pues yo propongo y no quiero tener incondicionales”, aseveró.

Yasmín Esquivel Mossa, Margarita Ríos Farjat, Loretta Ortiz Ahlf y Juan Luis González Alcántara Carrancá, son los cuatro ministros que llegaron a la SCJN a propuesta de AMLO.

Durante su conferencia de prensa, el presidente volvió a abordar el tema de la prisión preventiva oficiosa, un tema que está a punto de ser discutido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que podría eliminar dicha figura jurídica.

De acuerdo con el mandatario, desde que era presidente electo pensó en enviar una iniciativa de reforma al Poder Judicial; sin embargo, no lo hizo.

“Cuando ya era presidente electo me pregunté: ¿y qué hacer con esta situación?, ¿qué puedo hacer para reformar el Poder Judicial, que es muy importante? Llegué a la conclusión de que no iba yo a presentar ninguna iniciativa de reforma para renovar todo, incluso retomar lo que en algún tiempo se aplicó de que los jueces, sobre todo los ministros, fuesen electos por los ciudadanos”, dijo.

Previo a las palabras de López Obrador, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio nombres y apellidos de jueces que, supuestamente, dejaron libres a presuntos criminales.

La discusión sobre prisión preventiva oficiosa en la Suprema Corte de Justicia está agendada para el próximo lunes 5 de septiembre.

Fue el ministro Luis María Aguilar quien presentó un proyecto que busca anular dicha figura jurídica en el país al considerar que “establece la procedencia de la prisión preventiva en forma oficiosa, absoluta, desproporcionada y automática, en contravención de los principios constitucionales que rigen la prisión preventiva, la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad”.

La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que establece que toda persona que sea vinculada a proceso por alguno de los 16 delitos previstos en el artículo 19 de la Constitución, deberá de ser privada de su libertad, con el objetivo de que no se dé a la fuga y garantizar su comparecencia ante un juez.

Con información de medios