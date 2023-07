AMLO: Gobernador de Texas actúa de manera irresponsable e inhumana

En la mañanera del día de hoy, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tacho de irresponsables e inhumanos los actos del gobernador de Texas, relacionados con la frontera.

Sobre el tema del muro flotante, AMLO mencionó que el tema sería abordado el día miércoles 26 de julio, sin embargo, adelantó información sobre el actuar del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en comparación con el gobernador de Texas, Greg Abbott. “Nos pareció muy respetuosa la actitud del presidente Biden, distinta a la del gobernador de Texas, que actúa de manera irresponsable”

AMLO dijo que las decisiones que toma el gobernador no serían aprobadas por no respetar los derechos humanos. “Es más que nada propaganda y ramplona... es politiquería lo que está haciendo y yo creo que le va a resultar de manera contraproducente porque los tejanos... no van a aprobar esos desplantes ilegales, autoritarios, prepotentes e inhumanos.”

AMLO acusó a Abbott de estar haciendo propaganda y que sus acciones harían que los ciudadanos que gobiernan le den la espalda. “No va a contar con el apoyo de los tejanos, ni mucho menos con los México-estadounidenses y tampoco con ninguna persona humanitaria que entienda las causas de la migración”