A través de sus redes sociales, el mandatario mexicano lamentó el fallecimiento de Edson Arantes do Nascimento, quien murió este día a los 82 años: “Que en paz descanse Pelé, el gran futbolista y humilde maestro que seguramente influyó con su ejemplo a jugadores como Ronaldinho”, y compartió además una fotografía del exjugador del Barcelona practicando descalzo.

“Mi padre me decía que era mejor aprender a dominar balón descalzo para tener la sensibilidad en el pie y le prometí que dominaría aquella pelota como ningún otro, pero lo que realmente sucedía era que él no tenía dinero para regalarme un par de zapatillas. Cuando gané mi primer Balón de Oro, no lloré de alegría, lloré al no tener a mi padre”, habría diho Ronaldinho.

AMLO TAMBIÉN ENVIÓ MENSAJE TRAS MUERTE DE MARADONA

El presidente de México también manifestó sus condolencia tras el fallecimiento del astro argentino del futbol, Diego Armando Maradona, en noviembre del 2020.

“En México, Maradona vivió su momento estelar como futbolista. Personalmente, por él encontré la gracia en ese deporte, pero mi admiración mayor siempre fue su congruencia. Nunca renunció a sus ideales aunque pagara el costo de ser políticamente incorrecto”, escribió López Obrador en aquella ocasión.