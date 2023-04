AMLO llamará ‘conserva’ a la oposición, se burla de resolución del INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador se mofó de la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que ordenó retirar de redes sociales la conferencia del mandatario en la que revela que su plan C electoral es llamar a no votar por los conservadores y dijo que ahora llamará a evitar votar por corruptos.

“Decir que ni un voto el conservadurismo no es decir ni un voto al PRIAN. Si ellos se ponen el saco, pues es otra cosa, no existe un partido formal conservador”, dijo este viernes en su conferencia matutina.

Dijo que otras de sus opciones son referirse a sus opositores como fifís o “conserva”.

“Entonces ya no voy a decir ni un voto al conservadurismo, voy a decir ni un voto a los fifís, algunos. O puedo decir: ni un voto a los ‘conserva’, ni un voto a la derecha, ni un voto a los corruptos, pues, ya. Ni modo que me vayan a castigar por eso, es más, así va a ser, ni un voto a los corruptos, está mejor. Ya y hacemos caso, ya no vuelvo a decir ni un voto a los conservadores, ¿les parece?”, continuó.

Obrador dijo que acatará en caso de que el INE le prohíba ahora la frase ‘ni un voto a los corruptos’.

“Si el INE nos dice que no se puede decir ni un voto a los corruptos, ya vemos qué hacemos, por lo pronto ya no voy a decir ni un voto a los conservadores, haciéndole caso al INE”, insistió.

Insistió también en que seguirá exhibiendo a los conservadores y corruptos.

Ayer, el Instituto Nacional Electoral (INE) avaló una queja presentada por el PAN y el PRD y ordenó eliminar de videos, audios y versiones estenográficas los dichos del presidente López Obrador sobre su plan C electoral.

Los dichos fueron hechos el pasado 27 de marzo en la conferencia matutina del presidente y la comisión de quejas resolvió que las manifestaciones del presidente pueden vulnerar el principio de equidad en la contienda electoral relativa a los procesos electorales locales en Coahuila y el Estado de México.

