AMLO, molesto con EU por informe sobre DH; violó soberanía de México, acusa

“No solo es opinar o dar cartas de buena conducta como si ellos fuesen los jueces, el gobierno del mundo, sino intervenir militarmente a países con gobiernos no sometidos a los intereses del gobierno de Estados Unidos, esa es la historia. Ellos antes ponían y quitaban presidentes a su antojo, esa es la historia de los pueblos de América Latina, bueno, nuestra historia”.

Al afirmar que esos informes son para apoyar a la derecha internacional, también expuso: “Ya sabemos, esos son los golpeadores, los halcones, vinculados con las mafias de los países relacionados con organizaciones no gubernamentales”, lo cual pasa en Colombia, Argentina, Ecuador o en España.

“Pero así son y no debemos nosotros sorprendernos, extrañarnos así ha sido históricamente y eso también, con todo respeto, indica que están estancados, anquilosados, en decadencia porque tienen que renovarse, nosotros estamos trabajando bien en materia de cooperación económica. Es conveniente la relación, ya somos el principal socio comercial” , dijo.

Agregó: “Cómo van a hablar de derechos humanos si ellos destinan miles de millones de dólares a la guerra para la muerte de inocentes en el mundo, pero nosotros no nos metemos en eso” y cuestionó por qué destinan tanto dinero a la guerra y no lo hacen con sus jóvenes que padecen por el consumo de drogas y mueren más de 100 mil jóvenes por la aducción al fentanilo.

“Es muy superficial, no tiene sustento (...) que se difundieran 20 mil señalamientos en contra de la presidenta de la Suprema Corte, dónde están las pruebas, es muy irresponsable, es una tomadura de pelo, les afecta mucho, no son serios, son mentirosos, a ver qué prueben. Cómo nos vamos a estar metiendo en eso, es como si estuviese contestando él quién es quien en las mentiras todos los días” , dijo.

Pese a dedicar mucho tiempo a exponer su postura sobre el informe que dio Antony Blinken, después dijo que no les preocupa porque su gobierno tiene relaciones con los que tienen una política de respeto y entre ellos incluyó al presidente Joe Biden.

Hizo una lista de lo que se permite y lo que no en la relación con Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO desacredita a la Suprema Corte, la prensa y a la sociedad civil, destaca informe de EU

“Establecer cooperación económica, integración económica, sí; fortalecer a América del Norte y toda América, sí; cooperación para combate al narco y ayudemos humanitariamente a que no se padezcan esa pandemia de consumo en EU, que tanto dolor y muerte provoca, sí. Buscar soluciones de fondo al fenómeno migratorio, sí”.

Todo, dijo, debe hacerse con respeto a la soberanía. “Qué no se puede, qué no vamos a admitir, cómo pintamos la raya, eso es interesante irlo definiendo hacia adelante y hay condiciones porque el presidente Biden es respetuoso y vale más hablar así con mucha claridad. Pero por ejemplo, el financiamiento a organizaciones como las de Claudio X. González no, cómo se va a financiar desde Estados Unidos a una organización para golpear a un gobierno legal legítimamente constituido”.

Con información de Proceso