Este miércoles, López Obrador señaló que su gobierno no persigue a periodistas y respeta el derecho a la libre expresión. Esto luego de que lo cuestionaran por la salida del país de la comunicadora, Reyna Haydee , tras su denuncia por amenazas.

El presidente de México , Andrés Manuel López Obrador aseveró esta mañana que no existe persecución en contra de la periodista Reyna Haydee , quien previamente lo había increpado durante ‘ Mañanera ’ en Palacio Nacional .

En este sentido, repitió que su gobierno no persigue a nadie, incluso extendió la invitación para Haydee de presentarse en la ‘ Mañanera ’ el día que prefiera.

“Usted sabe que yo tengo un amparo, que está en revisión, que por cierto la jueza Dinorah Hernández Jiménez considera que la libertad de expresión no se está violando, que no me están censurando.

“Pero que usted no censura, que usted castiga. Entonces, ‘lo que te han hecho a ti son castigos de no dejarte entrar casi todo el 2021, o sea, por dos meses, tres meses’. A nadie, Jesús (Ramírez) ya me lo reconoció, a nadie le ha castigado por tres meses, a nadie”, añadió.

Para finalizar, la periodista aseveró que en las ‘Mañaneras’ no se respeta la democracia, debido a que según Reyna, los periodistas que ingresan tienen cierta preferencia sobre otros, como el caso de ella.

“Si hubiera democracia, no se reservarían lugares para unos reporteros. Usted le daría— todos aquí, son 20 espacios— usted le daría la palabra, todos tendríamos derecho una vez a la semana de hablar; pero no, porque usted prefiere las alabanzas, Presidente, y discúlpeme que se lo diga”, le dijo Reyna Haydee Ramírez a López Obrador.