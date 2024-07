AMLO no se divorciará de Beatriz Gutiérrez Müller al dejar la Presidencia

“Deseo, y creo que lo voy a lograr, que me apasione esta investigación y, si logro eso, como se dice coloquialmente: ¡ya la hice! Porque es un cambio de vida. Voy a tener una rutina distinta y lo central va a ser escribir seis u ocho horas diarias, pero si me involucro, y estoy seguro de que lo voy a lograr y que va a ser así, voy a ser muy feliz” , zanjó.

“Se habla de que ya nos vamos a divorciar con Beatriz y no es cierto, lo que pasa es que yo me voy a Palenque. Jesús (su hijo menor) va a terminar la preparatoria y va a entrar a la universidad, y ellos se van a quedar a vivir aquí y yo voy a estar visitándolos y ellos me van a ir a visitar” , apuntó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

“En mi caso, ya lo he dicho, yo me voy a retirar, me voy a jubilar, ya no voy a participar en la vida pública, ya no voy a replicar”, sostuvo.

Incluso, señaló que cancelará sus cuentas de redes sociales.

“Ya no voy a participar en ninguna actividad pública política y, aprovecho para seguir diciéndole a mucha gente que me quiere, como yo los quiero a ellos, que ya no nos vamos a poder encontrar, porque voy a vivir en Palenque”, afirmó.

López Obrador y Gutiérrez Müller contrajeron matrimonio en 2006 y desde entonces están juntos y son padres de Jesús Ernesto, el menor de los cuatro hijos del mandatario mexicano.

Por decisión propia, Gutiérrez Müller está alejada de la esfera pública desde que López Obrador asumió la Presidencia.

Con información de EFE