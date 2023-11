AMLO no va a colonias de Acapulco porque le enviarán ‘provocadores’

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó en la conferencia matutina la razón por la que no se le ha visto recorriendo zonas afectadas por el huracán Otis, en Acapulco.

Afirmó que, como es su estilo, tendría que avisar exactamente qué zonas visitaría.

Dijo que en tal escenario seguramente sería recibido por personas que le quieren.

Sin embargo, dijo que los medios le van a enviar 10 o 20 provocadores.

Dijo que no puede permitir que tal escenario se presente, porque tiene que ‘cuidar la investidura presidencial’.

“... soy el presidente y no puedo permitir que nadie me ningunee. O sea, prestarme, caer en una provocación, que eso es lo que quieren” .

Durante sus intervenciones sobre el tema acusó a las televisoras de hacer reportajes sensacionalistas y falsos.

Así lo dijo:

“... pero lo que quieren es el espectáculo.Es que si voy —porque a mí me gusta decir lo que pienso— si voy y les digo a ustedes: ‘Voy a estar en la colonia Regeneración en Acapulco’, sí, me van a ir a ver muchos porque... En Renacimiento, exactamente, en Renacimiento o en Emiliano Zapata, me van a ir a ver muchos, porque me quieren como yo los quiero, el pueblo. Pero me van a mandar a 10, 20 provocadores con la televisión. Si no he ido por eso”.

“Y en Azteca hicieron unos reportajes y le abrieron el micrófono a gente para que me mentaran la madre. Entonces, no puedo exponerme, no es Andrés Manuel; si se tratara de Andrés Manuel, respondería yo como cuando estábamos en la escuela, como cuando estaba yo estudiando en Tepetitán, que había algo y decíamos: ‘A la salida nos vemos’. Pero, no, soy el presidente de México, tengo que cuidar la investidura presidencial. No soy Andrés Manuel, soy el presidente y no puedo permitir que nadie me ningunee. O sea, prestarme, caer en una provocación, que eso es lo que quieren”.

“¿Saben qué buscaban en el caso de Acapulco? Todavía lo estoy viendo. ¿Saben qué buscaban? Muchísimos muertos, porque son buitres. Lamento mucho que sea temporada de zopilotes. No les importa la gente, es falso que les preocupe el dolor del pueblo. Su único dios es el dinero. Y querían muchísimos muertos”.

En todo caso, en la conferencia anunció que regresando de su gira de trabajo por Estados Unidos irá a Acapulco para “supervisar los trabajos que estamos llevando a cabo de reconstrucción de Acapulco”.

