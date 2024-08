AMLO pide a ‘El Mayo’ revelar vínculos con funcionarios de México y EU

“En este caso, en especial, el mismo gobierno de Estados Unidos ha reconocido que llevaron a cabo una negociación, cuando menos con uno de los dos personajes, con Joaquín Guzmán López, eso fue lo que nos informaron, y no ha habido más información. Estamos esperando que nos informen. De lo que estamos seguros es que no intervinieron las fuerzas armadas de México. Esto al parecer fue un acuerdo entre autoridades, el gobierno de Estados Unidos y estas personas”.

En ese sentido, dijo que Estados Unidos es el país del mundo que mayor consumo de drogas registra.

“Se detiene al señor Zambada, pero si nos se atiende ese consumo y si no, nosotros damos opciones a los jóvenes para que no sean enganchados, no sean utilizados en las bandas de narcotraficantes, no vamos a enfrentar el problema, hay que atender las causas”.

