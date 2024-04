AMLO pide que presenten pruebas de supuestos negocios ilícitos de sus hijos

RETA A QUE PRESENTEN PRUEBAS

Durante el debate presidencial la candidata de la alianza “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez, cuestionó a Claudia Sheinbaum que si en caso de llegar a la Presidencia de la República investigará a los hijos del presidente López Obrador.

Cabe mencionar que los hijos del jefe del Ejecutivo han sido señalados en diversas investigaciones periodísticas por presuntamente estar involucrados en negocios ilícitos en el Tren Maya.

En respuesta a estas menciones el presidente López Obrador exigió en su conferencia matutina que la oposición muestre pruebas de estas acusaciones y defendió que sus hijos “no son corruptos”.

“Si mis hijos están metidos en negocios ilícitos en el Tren Maya, ¿por qué no presentan denuncias? Si yo he dicho que no acepto la corrupción de nadie, ni de mis hijos, porque nada más es calumniar con la máxima del hampa del periodismo de que la calumnia cuando no mancha, tizna”, exclamó el presidente.

“¿Por qué con nosotros eso no funciona? Por dos razones: una, porque no somos corruptos y sí puedo hablar de mis hijos, porque los conozco y no son corruptos”, cuestionó.