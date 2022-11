AMLO presume visita del filósofo español Fernando Savater

“Y ya me voy porque voy precisamente con un filósofo muy bueno, con Savater, vamos a desayunar, bueno adiós”, comentó sin dar más detalles sobre el encuentro durante su conferencia mañanera.

Para celebrar el Día de Muertos, el mandatario dijo durante la conferencia mañanera que este martes sale a su tierra, “porque es una tradición y no me sentiría bien si no voy”, por lo que recibió al escritor poco antes de salir al sur del país.

“Hoy empieza la ceremonia, el recordar a nuestros difuntos. Hoy, día 1, de acuerdo a la tradición, es el día de los difuntos niños, niñas, y mañana de los adultos, de los mayores. Vamos a estar hoy trabajando y mañana no vamos a tener actividad, no vamos a tener reunión de seguridad ni conferencia, mañana, día 2”, agregó.

Por su parte, Savater salió de Palacio sin dar declaraciones a la prensa.

SAVATER ASISTIÓ A LA FILO

Fernando Savater visitó México para dar cierre a la edición 42 de la tradicional Feria Internacional del Libro de Oaxaca (FILO) el 29 de octubre y aprovechó la visita para promocionar su libro Solo integral: Una vuelta de tuerca a sus mejores ideas, que consiste en un conjunto de artículos.

Además, previo a su presentación, ofreció una conferencia de prensa el 28 de octubre donde habló de política, educación, pandemia y el metaverso.