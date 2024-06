AMLO reaccionó a la conversación entre Pepe Aguilar y Felipe Calderón, ¿sobre qué hablaron?

¿QUÉ DIJO PEPE AGUILAR SOBRE SU CONVERSACIÓN CON FELIPE CALDERÓN?

En una entrevista con la comunicadora Adela Micha, el cantautor de éxitos como “Prometiste” y “Miedo”, puntualizó que Calderón Hinojosa le explicó que los altos índices de inseguridad en el que implican al crimen organizado no disminuirán hasta después de 35 años; afirmando que el dato fue revelado de manera extraoficial durante el mandato federal del panista.

“Yo me acuerdo que el (ex) presidente Calderón me decía que ‘35 años más o menos mínimo’. Yo le decía ‘No me diga eso, por el amor de Dios, cómo 35 años’ y me decía que eran datos medio optimistas. Obviamente pues yo soy un civil, soy un cantante, y lo que me haya dicho a mí no es oficial. Era mi amigo y como amigo platicaba eso”, comentó Aguilar en la entrevista.