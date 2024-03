‘Hay mano negra’, AMLO sale en defensa de Layda Sansores por protestas de policías en Campeche

El Presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de la gobernadora morenista de Campeche Layda Sansores, luego de una serie de protestas sobre todo de elementos de la Policía del Estado, quienes piden la renuncia de la Mandataria Estatal y la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz.

“Todo nuestro apoyo a Layda Sansores. Que lo resuelvan allá, pero sí dejar de manifiesto que le tenemos toda nuestra confianza a la gobernadora, también (apoyo a los policías) pero le recomendaría a los policías de Campeche que lleguen a un acuerdo con Layda, que es una gobernadora honesta, de buenos sentimientos”, señaló AMLO durante la conferencia matutina del miércoles en Palacio Nacional.

El Ejecutivo Federal consideró que Sansores es una mandataria ‘honesta’ y acusó ‘mano negra’ detrás de las manifestaciones.

“Y que no se dejen manipular porque hay mano negra, de los politiqueros, no puedo hablar de quién pero, entonces, que no se dejen manipular y a los manipuladores también mandarles un mensaje, que jueguen limpio, se ven mal, además se les revierte, porque todo eso que hacen tienen un efecto de boomerang“, puntualizó en apoyo a la mandataria y la titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC).