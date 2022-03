AMLO respalda a Gertz Manero, asegura que sólo busca justicia por el presunto asesinato de su hermano

-“¡La pone en libertad!”, dice una voz que es atribuida a Alejandro Gertz.

-“Se entiende que sí”, contesta la voz que presuntamente corresponde a Juan Ramos.

-“No, no se entiende, es clarísimo, la pone en libertad”.

En otro audio difundido por la cuenta de YouTube con el nombre de usuario “Psicoanalisis”, se escucha la voz que se le atribuye al fiscal afirmando que el ministro de la Suprema Corte le quiso “ver la cara de pendejo”.

“Él lo ignora y no le entra, pero, en cambio, le entra a hacer un análisis en donde dice que hay que ser equilibrado en el análisis de las pruebas y él se dedica a hacer la apología de las conductas de esta vieja. Eso sí no tiene puta madre eh... Y me quiso ver la cara de pendejo y todavía me lo manda para ver si me di cuenta o no y a ver qué hago. Eso se lo hicieron y le valió madres”, habría dicho el titular de la FGR.