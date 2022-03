$!Temen por la vida de Alejandra Cuevas, tras filtraciones de Gertz Manero

Más del tema: Audios de Gertz Manero en YouTube revelan una fuerte crisis política en el Gobierno de AMLO

Las filtraciones

El pasado jueves 3 de marzo se filtraron en YouTube algunos fragmentos de una supuesta conversación telefónica con Juan Ramos López, fiscal especializado en Control Competencial, en la que Gertz Manero señala que tiene en su poder el proyecto elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán que debatirá el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para definir la situación jurídica de Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, hija de Laura Morán. Ambas acusadas por presunto homicidio- por falta de cuidados- de Federico Gertz Manero, hermano del actual Fiscal General de la República

La filtración se trata de cuatro audios en los que el fiscal general acusa a Pérez Dayán por querer verle “la cara de pendejo” al no incluir en el proyecto ningún tipo de protección a la víctima cuando supuestamente el ministro se lo había asegurado y analiza junto con el fiscal Ramos López el escenario en caso de que la hija de su excuñada quede en libertad, “...pone al magistrado el pastel para que él la libere”. En algún momento de la conversación Gertz Manero, afirma “...tenemos a tres o cuatro ministros que nomás no se la van a dejar pasar”.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado, a varios medios, que la obtención de esos audios es un delito y aseguró que abrirá una investigación dado que se requiere de una orden judicial para obtener este tipo de material, pues de trata de una intervención ilegal de comunicaciones privadas. La Fiscalía no ha señalado que el contenido de la comunicación, entre Gertz Manero y Ramos, sea falso o haya sido manipulado.

“Ya me mandaron el proyecto de Pérez Dayan”

En lo que parece ser el inicio del llamada, un audio con duración de 3:52 minutos, Alejandro Gertz Manero le presume a Juan Ramos López que ya le enviaron el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán y le lee parte del contenido en el que se plantea que dada la ineficacia jurídica de los agravios propios de la revisión principal, “se impone confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo a la parte quejosa, Alejandra Guadalupe”

– ¿Qué le parece?, cuestiona Gertz Manero a Ramos López. Ya la soltó, ¿no?

El fiscal especializado en Control Competencial asegura que el proyecto “se quedó un poco corto”. Gertz le insiste en la decisión pone en libertad a Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, pues señala que la concesión de amparo se hace extensiva respecto al acto de ejecución reclamado. Es entonces cuando el fiscal le da la razón.

– Pues se entiende que sí, acepta Ramos López.

– No, pues no se entiende, está clarísimo, la pone en libertad. ¿Qué le parece?, insiste Gertz.

– Sí, porque en el momento que la deje sin efectos, en este momento debe dictar el otro y entonces ya no sale libre porque ahorita el ministro no deja sin efectos la sentencia del magistrado. Quien tiene que dejarla sin efecto es el propio magistrado y en este momento tiene que dictar la otra, así tiene que ser para que no salga.

– Por eso, es decir, le está poniendo al magistrado de la Ciudad de México, el pastel para que él la suelte.

En la conversación, el fiscal general Gertz Manero responsabiliza a Pérez Dayán de no ponerle ningún tipo de protección a la víctima, acusación que Ramos López respalda y asegura que el ministro les había asegurado que en el proyecto podrían que sí hay delito.

En otra parte de la conversación, Gertz Manero, se detiene y destaca que en el documento de Pérez Dayán que, “...no hay una sola imputación de que yo haya tenido una sola intervención”.

La familia de Laura Morán Servín, pareja por más de 50 años de Federico Gertz Manero, hermano fallecido del hoy Fiscal, y Alejandra Cuevas, su hija en la cárcel, han denunciado en diferentes foros que Cuevas se encuentra en la cárcel, gracias al “poder absoluto” que ejerce en su contra el Fiscal Gertz Manero.

En lo que parece ser el fragmento de una segunda llamada, cuyo audio filtrado dura 4:07 minutos, Gertz consulta a Ramos López si cree que la sala local pueda dictar de inmediato una nueva sentencia. Además, le pregunta que si el procedimiento se caería en caso de que dicha sentencia dicte que la decisión de la juez original está mal dada y Cuevas tenga que salir de la cárcel.

– Todo el procedimiento se cae hasta que esté ejecutoriada. Pero todo eso se cae, esto no se toma en cuenta porque el auto de formal prisión fue antes de todo lo que han hecho en el proceso, eso no se toma en cuenta, le explica Ramos.

– ¿Me lo vuelve a repetir?, pide Gertz

– Sí. El auto de formal prisión se dictó antes de que iniciara el proceso, entonces todo lo que se ha llevado a cabo ya no se toma en cuenta. Si nosotros nos vamos por ejemplo, al amparar, si decretan la libertad y nos vamos al amparo, todo tiene que se con lo que está establecido a partir del auto de formal prisión, todo lo demás no. Ahora, si ganamos el amparo, entonces continúa el procedimiento .

– Si no lo ganaremos, entonces ¿qué pasa?, insiste Gertz.

– Se acabó, ahí sí ya se acabó todo.

Señala a Cuevas como la “pendeja esta que está en la cárcel”

En otro fragmento de la llamada telefónica, éste con duración de de 2:59 minutos, Gertz Manero se refiere de forma ofensiva a Alejandra Cuevas y la llama “..la pendeja esta que está en la cárcel”.

– Licenciado ya estoy mandando el documento, ya lo volví a leer, aunado que es ridículo por ejemplo, no dice que la propia pendeja esta que está en la cárcel, en auto dijo que hacía lo que dice que no hacía y después de toda esa descalificación muy, muy cabrona, muy cobarde, más cobardemente dice: Yo me lavo las manos, yo ya te desprestigie y ahora que te chinguen ellos porque ya estamos todos de acuerdo. Eso no tiene puta madre, dice Gertz.

Con información de Aristegui Noticias