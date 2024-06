AMLO revela que Norma Piña buscó ‘regatear’ con Rosa Icela la reforma judicial

Durante la conferencia de prensa conocida como La Mañanera, el mandatario federal y fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), insistió en que la reforma planteada por su administración y secundada por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, debía ser aceptada por quienes forman parte de la Suprema Corte, postura que lo llevó a remarcar que, el debate que se lleve a cabo en torno a la misma debe ser a modo de convencer, mas nunca a imponer.

“Hay que convencer, no imponer, hay que argumentar, porque algunos ministros, mujeres y hombres, tienen que aceptar de que es importante la reforma. Y yo creo que lo van a aceptar, magistrados, jueces, y si hay debate y si se enteran bien y se quitan el temor que les han infundido que no van a tener libertad y que van a formar parte de un régimen autoritario, totalitario, dictatorial, no pues entonces nadie aceptaría, porque nadie quiere eso, al contrario es lo opuesto es la democracia”, dijo delante de los integrantes de la prensa que se dan cita en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

Sin embargo, también el morenista recordó cuando habló con dos ministros a modo de remarcar la importancia de que la Guardia Nacional quedara bajo el mando de la Secretaría de la Defensa (Sedena), acto por el que insistió, fue la única vez que intervino, aunque también remarcó que ninguno de ellos votó a favor.

“Sentía yo que tres estaban convencidos de que era necesario que la Guardia Nacional pasara a la Secretaría de la Defensa y hablo con los dos, uno por uno... imagínense lo que significa esto, poner por delante el interés general, aunque tenga uno que pagar una gota de humillación”.

EL ‘REGATEO’ DE NORMA PIÑA

De acuerdo con López Obrador, Piña le habría dicho a Rodríguez: “Debes estar contenta porque te tocará manejar la Guardia Nacional”.

Posteriormente, según el Presidente, se habría mencionado la posibilidad de retrasar la entrada en vigor de alguna medida hasta después de su mandato.

“Luego nos mandaron a decir que nos daban la posibilidad para que no entrara en vigor si no hasta que yo me fuera: “¡no!, pues si no es un asunto de regateo”, declaró el Presidente.

Para López Obrador es vital que los jueces y ministros del Poder Judicial sean electos mediante el voto popular, como parte de los esfuerzos para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial del país.

Esta propuesta ha generado diversos puntos de vista entre legisladores y expertos en derecho, quienes discuten los posibles efectos de una reforma de esta naturaleza en el sistema de justicia mexicano.