¿AMLO se divorciará de Beatriz Gutiérrez Müller al terminar el sexenio?... esto respondió el presidente al compararlo con Peña Nieto y ‘La Gaviota’

“Fíjense, no sé si sea cierto, pero salió un tuit; es falso. ¡Ah, no, no, no, ya! Es falso. Que ya me voy a divorciar de Beatriz, no, no. Vamos a seguir juntos”, expresó López Obrador.

Cabe destacar que una vez que le rumor cobró relevancia, llamó la atención que el tabasqueño fue comparado con el ex presidente Enrique Peña Nieto quien sí hizo oficial su separación de la actriz Angelica Rivera por lo que se dijo, la historia podría repetirse.

“Ella va a continuar con su trabajo, eso sí, ella es maestra, es investigadora y va a seguir. Y yo voy también a lo que me corresponde. Y entre los dos, a cuidar a Jesús (su hijo menor) que acaba de cumplir 17 años”, señaló.

El responsable de reforzar este rumor fue el periodista Salvador García Soto quien en su columna denominada Serpientes y Escaleras recordó un tuit escrito por Rubén Aguilar, ex vocero de Vicente Fox Quesada en donde se lee:

“Personas cercanas a López Obrador me dicen que ya se separó de su esposa, que se hará público cuando termine su mandato”.

En ese sentido, García Soto remarca que la académica ya no ha sido vista en eventos públicos especialmente luego se haber acompañado al tabasqueño a eventos de índole internacional a nombre del Gobierno de México. “A la doctora Beatriz Gutiérrez Müller ya no se le ve últimamente en en actividades públicas”, remarca el texto.

La escritora, por su parte, no se ha pronunciado por este rumor, por lo que se espera que en adelante aborde el tema, aunque ahora que el mandatario aclaró que se trata de información falsa, ella omita decir algo al respecto para no avivar los rumores.

HISTORIA DE AMOR ENTRE LÓPEZ OBRADOR Y GUTIÉRREZ MÜLLER

Andrés Manuel López Obrador, quien está a cuatro meses de dejar de ser el presidente de México, contrajo matrimonio con Beatriz Gutiérrez Müller en 2006. La pareja se unió en una ceremonia privada que reflejó su perfil bajo y su preferencia por mantener su vida personal lejos del escrutinio público. Gutiérrez Müller, quien es investigadora y escritora, ha mantenido un rol activo durante el mandato de López Obrador, aunque evita el título de “Primera Dama” en un esfuerzo por modificar las expectativas tradicionales asociadas a este rol. Desde entonces, han formado un equipo que combina la vida política con iniciativas culturales y educativas.

La pareja con frecuencia se dedica mensajes de amor y cariño en redes sociales, especialmente cuando alguno de los dos celebra su cumpleaños, o bien, cuando la académica recuerda la fecha en la que el originario de Macuspana, Tabasco, ascendió al poder tras 18 años de haber intentado ser presidente de la nación.

Sobre el inicio de su relación, se sabe que fue José María Pérez Gay, quien es un gran amigo del presidente y quien en 2004 se desempeñaba como asesor en asuntos internacionales, se la presentó para que Beatriz trabajara en la administración capitalina. A partir de ese momento, comenzó su historia que se dijo, no llegará a su fin.