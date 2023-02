“Si hace falta sí, pero ahora pues este no tenemos necesidad porque somos respetuoso de la independencia y de la autonomía del Poder Judicial ”, declaró López Obrador.

En una conferencia matutina realizada desde Zapopan, Jalisco , el mandatario federal fue cuestionado por los medios de comunicación sobre una posible reunión y el por qué no se da el diálogo como lo hacía con el Arturo Zaldívar, expresidente de la Corte.

“Los medios de información, que no nos ven con buenos ojos, que nada más son la mayoría, manipularon mis palabras que dije que la ministra ya no era presidenta porque ya no era como antes, que el presidente eran quien ponía y quitaba a ministros y que ahora nosotros somos respetuosos de la autonomía de poderes”, mencionó.

Días atrás, en “La Mañanera” dijo entre risas: “La señora presidenta de la corte, para hablar en plata, está por mí [...] porque antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte”.