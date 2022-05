‘AMLO será el gran ganador’... López-Dóriga predice victoria de Morena en mayoría de 6 gubernaturas

El periodista dijo que el Partido Acción Nacional podría no tener una jornada tan desastrosa, pues junto a la coalición Va Por México podría ganar Aguascalientes, y en Durango y Tamaulipas pondrán las cosas apretadas.

“Eso llevará a Morena a alzarse con más de 20 gobiernos en estos casi cuatro años, triunfos que solo son adjudicables a López Obrador, no al partido”, aseguró el periodista.

No es la primera vez que Joaquín López-Dóriga respaldó a la Cuarta Transformación de AMLO, pues en fechas recientes arremetió en contra de la oposición PRI-PAN-PRD por no tener ni haber construido a tiempo su candidatura para 2024 en contra de Morena y aliados.

“Han dejado correr 4 años sin poder construir un candidato competitivo. No lo hay. No lo hay. Que me digan uno, un candidato de oposición competitivo que pueda, no ganar si quiera, competir dura, ferozmente, lealmente, cercanamente a un candidato de Morena. Quiero un nombre, uno solo. No lo hay. No lo busquen porque ni uno hay”, expresó.