La semana pasada, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó que la imagen caricaturizada del presidente Andrés Manuel López Obrador, “Amlito”, no podía ser utilizada con fines político-electorales.

Al respecto, el mandatario criticó la prohibición durante su conferencia matutina en el Palacio Nacional. Apuntó que se interpondrían recursos legales contra la decisión de la dependencia.

“Hay de muchos estilos, y esos son de un caricaturista que no quiero mencionar porque lo voy a perjudicar, pero estos ya son de dominio público y lo prohibieron. [...] Es que muestran el cobre, nos ayudan, son buenos promotores de la transformación, les tenemos que agradecer porque llegar a estos extremos..., no me extraña nada, pero vamos a seguir adelante enfrentándolos”, señaló.

