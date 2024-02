Anticipan 2.5 mil mdd de un nuevo alud de anuncios de Inversión Extranjera Directa

Reséndez precisó que no todas esas empresas son sus clientes, pero tiene conocimiento de ese listado, del cual algunos anuncios podrían darse en el primer trimestre del año y otros después de las elecciones de junio.

”Grandes e importantes vamos a tener más de 25... ya decidieron que vienen a Nuevo León... los anuncios se van a hacer este año. Son marcas grandes, (de los sectores) electrónico, automotriz, electromecánico y electrodomésticos, y son asiáticos, de Estados Unidos y de Europa”.

”De las grandotas está variado, van a haber marcas conocidas, todavía no puedo decir, (pero son) nuevas que hoy no operan en Monterrey, son marcas grandes, conocidas y eso obviamente no sólo es la empresa en sí, sino todo lo que derrama alrededor de proveeduría, otros clientes, etcétera”, detalló.

La gran mayoría de las inversiones de cada una de esas 25 compañías supera los 100 millones de dólares, aunque hay casos de alrededor de 500 millones y hasta de 800 millones.

Tan sólo una de esas empresas del sector de autopartes procedente de Norteamérica y que le tocó cerrar a Colliers tendrá un espacio de 120 mil metros cuadrados y estará en el norte de la Ciudad.

Para dar cabida a la IED que seguirá llegando, destacó que hay 16 parques industriales en construcción que se sumarán a los 208 que actualmente hay.

Sobre los retos que representan estas nuevas inversiones para la Ciudad, Reséndez indicó que aunque se cuenta con energía eléctrica suficiente, los clientes de los parques industriales cada vez consumen más.